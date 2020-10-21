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第十六届海峡两岸图书交易会闭幕

交易额5860万元人民币码洋

2020年10月21日07:40  来源：人民网－人民日报海外版
 

厦门市民在海峡两岸图书交易会主会场挑选心仪的图书。
　　新华社记者 林善传摄

据新华社厦门10月20日电 （记者付敏、邓倩倩）20日17时，随着第十六届海峡两岸图书交易会线上会场下线和两岸分会场撤展，为期一周的图书交易会正式落下帷幕。

本届图书交易会展馆总面积21000平方米，主会场展区面积3700平方米。两岸400家出版社携新书、畅销书、精品书参展，约10万册图书“一站式”展陈。主办方邀请了全国300家高校、公共图书馆参展参会，专业采购商数比往届增加21%；图书交易额5860万元人民币码洋，同比第十五届海峡两岸图书交易会交易额增长16%，增幅为近5年来新高；达成两岸版权等项目合作412个。

本届图书交易会主会场与分会场、线下与线上、大陆与台湾业界多方联动。除厦门主会场外，首次在厦门外图集团有限公司厦门书城、鼓浪屿外图书店、厦门新华书店和台北三民书局、高雄丽文书店同时设立分会场，举办作家签售、惠民购书活动，外图天猫平台、台湾多家网店同步开展图书线上推广活动，两岸读者实现“云端逛展、线上购书”。其中，主会场设立的“直播带书”直播间，通过“云现场”与两岸书业人士及读者互动，网络受众800多万人次，营造了浓厚的书香文化氛围。

本届图书交易会由厦门市人民政府、福建省新闻出版局、中国出版协会和台湾图书出版事业协会、台湾图书发行协进会、台北市出版商业同业公会主办。

(责编：艾雯、燕勐)
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