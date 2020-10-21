“如果用一个词来形容，我会说是奇迹”

图①：10月13日，参会代表在宁德时代新能源科技有限公司参观。

图②：10月13日，福鼎市磻溪镇赤溪村党总支书记杜家住（右一）向参会代表介绍“中国扶贫第一村”赤溪村情况。

图③：10月13日，福鼎市磻溪镇赤溪村村民用福鼎白茶招待参会代表。

图④：与会嘉宾在研讨会现场观看视频。

“中国共产党带领中国人民脱贫致富的实践和成就，在人类历史上前所未有，让人深受鼓舞。中国减贫成就具有重大的世界意义。”视频里，肯尼亚朱比利党总书记图朱正侃侃而谈。

图朱所参加的，是“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会。

在中国国家扶贫日和国际消除贫困日到来前夕，10月12日至13日，由中共中央对外联络部和中共福建省委共同主办的“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会在福建举行。中共中央总书记、国家主席习近平向会议致贺信，中联部部长宋涛在开幕式上宣读了习近平总书记的贺信。来自100多个国家的约400位政党代表和驻华使节、国际机构驻华代表、发展中国家媒体驻华代表、智库学者等通过线上或线下方式参会。

习近平总书记贺信引发热烈反响

习近平总书记在贺信中指出，消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是中国特色社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命。中共十八大以来，我们从全面建成小康社会要求出发，把脱贫攻坚作为实现第一个百年奋斗目标的重点任务，作出一系列重大部署和安排，全面打响脱贫攻坚战，困扰中华民族几千年的绝对贫困问题即将历史性地得到解决。我们有信心、有能力坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标，完成这项对中华民族、对人类社会都具有重大意义的伟业。

习近平总书记的贺信引发与会人士热烈反响。与会人士表示，中国脱贫攻坚成就世界瞩目，为全球减贫事业提供了中国智慧，各国需要加强政党交流、加强国际合作，共同推动实现全球减贫目标。与会人士高度肯定中国共产党带领中国人民全面打响脱贫攻坚战，表示减贫是《联合国2030年可持续发展议程》的重要内容，中国的减贫努力为全球减贫事业作出了巨大贡献，在世界发挥着示范性作用，为广大发展中国家摆脱贫困提供了有益借鉴。

加蓬民主党总书记本根扎说，习近平总书记在贺信中指出，消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是中国特色社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命。他听了深受感动。“保持党和人民群众的血肉联系、加强党风廉政建设和农村基层党建、加强文化建设和农民教育、推进治理体系改革……中国的成功实践和经验值得我们学习借鉴。”

阿塞拜疆驻华大使阿克拉姆·杰纳利则以《摆脱贫困》一书为例，说道：“读完这本书，深刻地了解到习近平总书记和中共中央一直都把人民摆在最重要的位置，并致力于给人民创造幸福的生活。”

卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥认为，政党的存在就是为了实现人民的期望，中国共产党成功地带领人民走出了贫困，帮助人民安居乐业，保障了人民的安全、国家的发展，“我们要向中国共产党学习如何取得这些成功”。

中央纪委国家监委机关、中央组织部、中央宣传部、中央统战部、中央和国家机关工委、中央党校（国家行政学院）、中央党史和文献研究院、人民日报社、求是杂志社、全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国侨联等13家中央机关线上参会。

亲眼见证中国脱贫奇迹

10月13日，中共中央对外联络部组织线下参加“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会的近30位驻华使节到访宁德市，考察了被称为“中国扶贫第一村”的福鼎市磻溪镇赤溪村和宁德时代新能源科技股份有限公司，参观了展现宁德脱贫攻坚全貌的“摆脱贫困”主题展览，并同宁德市委市政府举行了“宁德故事”分享会。

在赤溪村展示厅中，村党总支书记杜家住向使节们介绍，30多年来，赤溪历经就地农耕生产“输血”式帮扶、造福工程异地扶贫“换血”式扶贫、整村推进综合开发“造血”式发展，滴水穿石、久久为功，2019年村人均可支配收入超过2万元，村集体收入达130万元。

“赤溪村现在除了种白茶还种什么作物？”“近年来，赤溪村的人口是增加还是减少了？”“摆脱贫困后，赤溪村面临的最大问题是什么？”使节们的兴趣浓厚。

“看到赤溪村村民们脸上的笑容，就觉得他们的幸福很真切。”古巴驻华大使佩雷拉说。

在宁德时代新能源科技有限公司，使节们仔细询问这一全球领先的锂离子电池研发制造公司的最新发展情况；在宁德市“摆脱贫困”主题展览和随后的“宁德故事”分享会上，使节们进一步了解了宁德30多年来发扬“滴水穿石”的闽东精神，坚持一张蓝图绘到底，精准扶贫、精准脱贫的生动实践。

“我曾作为苏联共青团领导人之一随代表团首访中国。”摩尔多瓦驻华大使德米特鲁·贝拉基什回忆，尽管那次旅行给自己留下了美好的印象，“同时，我至今仍记得当时听到的一些数据：比如当时每天都有约3000名中国人遭受饥饿的致命威胁。尽管这些数字已停留在遥远的过去，现在看来是不可思议的，但当时是现实的一部分。今年中国将实现全面脱贫的伟大目标，这一消息令人倍感鼓舞。”

如今，德米特鲁·贝拉基什多次到访中国。“我能够对这些成果进行对比，亲眼目睹了中国国家发展报告中具体的内容，见证中国进入新时代。被任命为摩尔多瓦驻华大使后，我有机会更好地了解中国国情及中国人民的生活，从内部观察中国改革开放40多年来取得的发展成就，而这一成就堪称是现象级的。”

老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬说，近年来，我在访华期间先后赴习近平总书记亲自关心、指导的湖南省湘西十八洞村和福建省宁德下岐村考察中国的扶贫工作，亲眼目睹了中国人民在中国共产党的坚强领导下推进脱贫攻坚事业取得的巨大成就，深入了解了中国共产党团结带领人民群众开展扶贫减贫工作积累的宝贵经验，更加坚定了老挝党、老挝人民深入推进扶贫事业，带领国家早日摆脱欠发达状态的信心和决心。

中国共产党树立了典范

在谈及政党的责任时，各国嘉宾不止一次指出，中国为世界各国树立了榜样。

加蓬驻华大使波德莱尔·恩东·埃拉在接受采访时感慨道，亲身经历并见证了中国7亿多人口摆脱贫困和经济快速发展，通过此次研讨会可以更好地知道如何摆脱贫困。

“正如中国俗语所说，近朱者赤，我们也希望能够进一步借鉴中国的经验，更好地推动加蓬的脱贫工作。”波德莱尔·恩东·埃拉表示，中国的经验对于全世界来讲都有非常重要的意义，对于非洲、对于加蓬来说也具有重要的意义，中国脱贫的做法和经验，包括“因地制宜”“扶贫与扶志相结合”等，不仅适用于亚洲，也同样适用于非洲、南美洲等其他大陆，中国在全世界的脱贫攻坚事业中发挥着重要作用。波德莱尔·恩东·埃拉仔细研读了习近平的著作，他认为，正是有了习近平新时代中国特色社会主义思想的引领，中国才能够在摆脱贫困方面取得巨大成就。

“所有政党存在的宗旨应该是为本国人民谋福祉。为了让人民生活有尊严，必须不断努力帮助其摆脱贫困。尊严意味着住有所居、学有所教、病有所医、温饱无虞，以及获得让生活有尊严的能力。中国人民摆脱绝对贫困，实现全面小康，这在人类历史上前所未有。中国共产党为此付出巨大努力，我们深受启发。”图朱在视频致辞中表示。“实现上述发展转型，通常需要一两代甚至许多代人的努力。中国之所以取得如此成就，归功于中国共产党在领导国家的过程中，坚定信念，久久为功。中国共产党领导中国摆脱贫困、实现小康，为其他政党树立了典范。中国共产党取得显著执政成就，我们愿致以诚挚的祝贺和良好的祝愿。”

俄罗斯联邦共产党中央副主席、俄罗斯国家杜马国际事务委员会副主席诺维科夫表示，中国共产党成功的秘诀是采取综合性举措消除贫困。他认为，中国视脱贫攻坚为经济发展一大重要领域，将不断增长的经济实力全部投入到提升民众生活水平上，把全面脱贫作为国家发展的首要任务。他分析，教育水平提升、医疗水平提升、贫困地区交通基础设施建设等在中国扶贫事业中发挥了重要作用。

在福建，各国嘉宾们看到了摆脱贫困的鲜活案例。

埃及驻华大使穆罕默德·巴德里表示，如果用一个词语来形容福建的脱贫历程，我会说这是一个奇迹。他表示，虽然是第一次来福建，但通过参加研讨会，对福建留下了深刻的印象。他说，中国即将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，中国的脱贫事业可以说是“富有远见和成功的”，这得益于中国领导人富有与贫困作战的勇气和愿景——发起了脱贫攻坚战，并且脚踏实地地行动，积累了丰富的经验，“福建是这种愿景和行动中的一个成功故事”。

事实上，为实现这一减贫目标，中国摆脱贫困的案例，已经多次在国际社会获得广泛认可。去年，在2019全球减贫伙伴讨论会上，阿里巴巴脱贫就曾入选首批最佳“全球减贫案例”。具体来说，阿里巴巴集团在2017年正式启动“阿里巴巴脱贫基金”，将脱贫工作列为集团战略业务，探索可持续、可参与、可借鉴的“互联网+脱贫”模式。这些实实在在的案例，让各国看到了可以从中国借鉴的经验。

摆脱贫困是各国政党的历史使命

实际上，世界各国有不少政党都在致力于让人民摆脱贫困，有些取得了不错的成绩。

“值得一提的是，当前柬埔寨已实现贫困率低于10％的预定目标。正是由于我们的不懈努力，柬埔寨经济取得上述骄人成绩，这也让柬埔寨人民的生活发生了翻天覆地的变化。”柬埔寨王国副首相兼农业和农村发展理事会主席尹财利表示，2019年，柬埔寨人均GDP增至1879美元。根据联合国发布的《千年发展目标2015年报告》显示，柬埔寨是第四个成功实现千年发展目标中减贫目标的发展中国家。

“本次会议的主题具有重要战略意义和世界意义。”本扬认为，带领人民脱贫致富，过上美好幸福生活，既是时代赋予各国政党的历史使命，也是各国政党应尽的责任义务。老挝人民革命党始终把带领老挝各族人民摆脱贫困、创造幸福生活作为国家经济社会发展的优先任务，并一以贯之地积极落实。当前，老挝扶贫事业不断取得新的成果，全国贫困家庭数量正在不断减少。

“中国实践向世界表明，减贫是可以实现的。”纳米比亚西南非洲人民组织（人组党）主席、总统根哥布说，“中国是真正的、全天候的朋友。中国向我们提供了物资和人道主义援助，很多企业在纳米比亚开展投资合作，切切实实帮助我们减少贫困。”

“我们一直向中国取经，前路漫漫，也希望像中国一样取得成功。”纳米比亚驻华大使伊莱亚·凯亚莫表示，该国也正在采取措施减少贫困，按照联合国的指引，向中国共产党学习，向贫困宣战，向不公平宣战，并特别设立了减贫事务部。他表示，新冠肺炎疫情为我们带来许多挑战，在这个重要节点，向中国朋友表达谢意，中国是全天候的朋友。

中非共和国团结一心运动创始人、总统图瓦德拉回忆起两国开展菌草合作项目的故事，指出菌草合作项目为中非共和国农业发展开辟了一条新道路，有力促进减贫就业，增强食品安全，提高人民收入。图瓦德拉说，习近平总书记高度重视中国以及全球减贫事业。“人民一直是各领域务实合作的受益者，实践证明了国际合作的重要意义。”

印尼民族觉醒党总主席、国会副议长穆海敏表示，联合国研究结果显示，新冠肺炎疫情使全球因为疫情陷入困境，如果各国政府不采取战略性脱贫举措，那么脱贫事业将倒退20至30年，那是我们都不愿看到的。穆海敏表示，当前形势下，政党应该发挥重要作用，担当作为，帮助人民摆脱贫困的枷锁。

（本版照片均为新华社记者许雪毅摄）

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