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互联网产业成为发展新经济的重要力量

中国正强劲释放数字活力（网上中国）

本报记者  李嘉宝

2020年10月21日07:37  来源：人民网－人民日报海外版
 

工作人员在位于上海的生鲜电商平台“叮咚买菜”的前置仓内为网络订单配货。
　　新华社记者 方 喆摄

浙江省湖州市吴兴区爱山街道安定书院社区的党员志愿者（左）协助市民查询个人社保信息。
　　新华社记者 黄宗治摄

网民规模达9.4亿，互联网普及率达67%，网络购物用户规模达7.49亿，网络支付用户规模达8.05亿……近日，中国互联网络信息中心发布第46次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》），勾勒出当前中国互联网蓬勃发展的生动图景。

《报告》指出，2020年上半年，中国互联网产业呈现出巨大的发展活力和韧性，克服新冠肺炎疫情带来的冲击和困难，在数字基建、数字经济、数字惠民和数字治理等方面取得了显著进展，成为中国应对新挑战、建设新经济的重要力量。

“数字鸿沟”不断缩小——

城乡逐步实现“同网同速”

贵州省松桃苗绣传承人石丽平，把民族手工艺品带进直播间，介绍给天南海北的网友；四川省龙安乡63岁的农村老人陈明兰，在电商平台上销售自制剁椒酱，成为村里的“电商明星”；21岁的藏族姑娘格绒卓姆，利用短视频平台销售虫草、松茸、牦牛肉干等特产，实现增收脱贫……互联网带来的开放、互惠、共享，正改变千千万万中国人的生活。从陆地边陲到千里海岛，网络信号全天候覆盖，“信息高速公路”延伸至千家万户，大大降低了网络的使用门槛。

《报告》数据显示，2020年上半年，中国农村地区互联网普及率为52.3%，较2020年3月提升6.1个百分点，城乡地区互联网普及率差异缩小6.3个百分点。全国贫困村通光纤比例从2017年的不足70%提升至98%，深度贫困地区贫困村通宽带比例从25%提升至98%。农村实现网络覆盖，城乡差异显著缩小，网络扶贫作为脱贫攻坚的重要手段，已越来越多地被网民了解并参与。此外，50岁及以上网民群体占比提升至22.8%，互联网进一步向中高龄人群渗透。

“中国农村和城市‘同网同速’的时代正在到来。”中国社会科学院教授汪向东指出。

“数字鸿沟”不断缩小的背后，是网络基础设施的不断完善。随着新基建的推进，“网络盲区”将进一步消除，更多人将享受到智能时代的普惠服务。《报告》指出，今年上半年，中央密集部署加快新型基础设施建设，多个重要领域取得积极进展。截至2020年6月底，5G终端连接数已超过6600万，3家基础电信企业已开通5G基站超40万个。

“数字经济”蓬勃兴起——

“互联网+”与产业加速融合

连续7年成为全球最大的网络零售市场，连续3年移动支付市场规模全球第一，电商直播用户规模达3.09亿，短视频用户规模达8.18亿……随着“互联网+”加速与产业融合，数字经济已成为中国发展的新引擎。《报告》显示，中国数字经济规模已达31.3万亿元，位居世界前列，占GDP的比重达34.8%。

中国科学院大学网络经济和知识管理研究中心主任吕本富表示，在新冠肺炎疫情冲击下，中国经济被迫拉伸了“韧带”，在供应链、企业管理和商业活动等方面都面临着全新的挑战。而数字经济的新业态、新模式以及数字技术的迅猛发展，为提升中国经济“韧带”的韧性、推动形成新的经济增长点提供了重要支撑。

《报告》数据显示，截至2020年6月，中国网络购物用户规模达7.49亿，占网民整体比例79.7%；电商直播用户规模增速达16.7%，成为上半年增长最快的个人互联网应用，为促进传统产业转型、带动农产品上行提供了积极助力。生鲜电商、农产品电商、跨境电商、二手电商等电商新模式也保持较快发展，用户规模分别达到2.57亿、2.48亿、1.38亿和6143万。同时，短视频通过激发用户需求提升商品转化效率，已成为主流电商平台的标准配置。

新技术的加速应用，催生了新的产业形态，有力提升经济发展质量，推动产业结构优化升级。对于中国未来互联网发展趋势，中国互联网络信息中心副主任张晓指出，随着核心技术的突破和发展，加之新基建政策的利好，中国在产业互联网方面特别是工业互联网领域将取得突破性的发展。数字化将赋能并带动传统产业转型升级，进而推动中国经济发展和社会转型。

“数字服务”高效惠民——

大数据有力支撑疫情防控

通过各地共享“健康码”便利出行，在互联网医院远程求医问药，登录网上政务大厅一键办理各项事务……这是时下中国人熟悉的日常生活场景。形式多样、快捷高效的数字化服务，给人们的学习、工作和生活带来诸多便利。

《报告》数据显示，今年上半年，在线教育、在线医疗、远程办公等应用服务在维持经济社会正常运转、稳住民生基本所需方面发挥了巨大作用。截至2020年6月，在线教育用户规模达3.81亿，占网民整体的40.5%；在线医疗用户规模达2.76亿，占网民整体的29.4%；远程办公用户规模达1.99亿，占网民整体的21.2%。

“防疫期间，国家互联网基础资源管理机构快速反应、积极应对，全力保障互联网基础资源系统平稳运行。”中国互联网络信息中心副主任吴铁男说。

《报告》显示，截至2020年6月，中国在线政务服务用户规模达7.73亿，占网民整体的82.2%。国家政务服务平台注册用户达1.26亿人，总计访问人数10.02亿人，总浏览量58.91亿次。中共中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心主任、国家电子政务专家委员会副主任王益民指出，这一数据充分体现了中国“互联网+政务”服务水平不断提升，数字治理体系不断完善。“国家政务服务平台建设成效凸显，‘横到边、纵到底’的‘覆盖城乡、上下联动、层级清晰’五级网上服务体系初步形成。”

(责编：艾雯、燕勐)
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