荷德比三国拟联合申办女足世界杯

据新华社电 （记者刘旸）德国足协19日宣布，计划与荷兰、比利时联合申办2027年女足世界杯。联合申办倡议由荷兰提出，得到三国足协支持，并已提交至国际足联和欧足联。

德国足协发布声明称：“尽管女足在三国之间处在不同发展阶段，但我们有强烈意愿和抱负来发展这项运动。”

曾任德国女足国家队主教练的西尔维娅·内德、比利时女足名将费姆克·梅斯和荷兰女足名宿威格曼成为这次申办活动的形象大使。

德国足协主席凯勒表示，三国足协已将申办计划提交至国际足联和欧足联，未来一段时间将具体勾勒出赛事组织框架和原则，今年年末各方会达成协议。然后可以开始遴选比赛和训练场地了。“尽管我们知道联合申办要克服很多障碍，但会全力支持荷兰方面提出的计划，我们有丰富的国际合作和组织管理经验，对申办前景感到乐观。”

荷兰足协表示，三国协作刚好符合足球这项团队运动的精神。传统意义上说，女足运动有着强烈的社区代入感，每个人都可以参与，头脑中都有更高的目标。三方一起举办赛事，大家既是球场上的竞争者，也是赛场外的好邻居。

比利时足协秘书长博萨尔特表示：“参与主办女足世界杯将积极促进比利时女足发展，这是我们首要考虑的因素。这个过程充满挑战，但我们相信胜出概率很大。”

荷兰曾于2017年举办女足欧锦赛。德国也举办过女足欧锦赛，并于2011年举办了女足世界杯。

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