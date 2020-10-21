创新为菜市场不断赋能

在翰吉斯国际批发市场的蔬果区，商户正在挑选新鲜的农产品。

翰吉斯国际批发市场供图

在南清里道驿的蔬果采摘园，绫人正在和父亲一起采摘玉米。

本报记者 刘军国摄

阿巴图瓦市场门口的青铜公牛雕像。

阿巴图瓦市场供图

打造旅游目的地、组织慈善活动、促进居民就业、开拓海外市场……随着购物模式的发展以及人们消费习惯的变化，传统菜市场不断延展社会功能，更好服务消费者

日本

南清里道驿

打造“游玩一整天的菜市场”

本报驻日本记者 刘军国

从东京驱车向西行驶两个多小时，记者抵达位于山梨县北杜市的南清里道驿。这里四面环山、树木苍翠，优美的景色让久居都市的人感到心旷神怡。南清里道驿于2002年建成。近年来，该道驿以果蔬直销店为主体，打造了集蔬菜采摘、美食制作为一体的观光体验式菜市场。

道驿一般指日本设置在各地公路旁、具有休憩功能的服务设施。目前，日本各地散布着1180个道驿。自1993年起，日本政府推出政策，由地方政府兴建、民间企业运营，在道驿建设集农副产品销售、采摘、餐厅于一体的综合体验区，打造“作为旅游目的地游玩一整天的菜市场”。企业每年需向当地政府提交运营情况报告。这些道驿由于交通便利、蔬果新鲜便宜，吸引了大量游客观光，也振兴了地方经济。

南清里道驿的果蔬直销店面积约100平方米，几排货架摆放得满满当当，既有新鲜蔬菜，也有农副产品。北杜市光照时间长，拥有优质的山泉水资源，当地农产品质量上乘。“道驿中有二三百种商品，所有蔬果都是当地农户种植的。”道驿代理驿长佐野和子自豪地介绍，由于农产品新鲜，大量消费者来此购买，其中半数是慕名而来的外地游客。每年，店铺的销售额都能达到六七千万日元（100日元约合6.4元人民币）。

除每年1、2月的周一外，南清里道驿全年无休。果蔬直销店采取委托销售模式，当地农户只需在运营公司的网站进行免费登记，即可在店里销售自家果蔬。目前已有近200家农户在网站登记。

每天一早，农户就把刚刚采摘的蔬果送至道驿，将其进行包装并贴上标签。农户可根据自家蔬果的品质优劣，自行决定价格。例如，三根一袋的黄瓜，标价既有90日元，也有120日元。直销店把同种类的农产品放在一起，消费者可以货比三家。产品售出后，企业从销售额中抽取部分提成，其他收入归农户所有。

“第一次吃到这么新鲜的蔬菜。”“真是物美价廉！”……新鲜的农产品得到了顾客的一致认可，不少人特意寄来明信片表示感谢。顾客的美誉度源于店铺对产品质量的严格把关。佐野和子告诉记者，“店员每天会多次查看店内产品，看到不新鲜的就会下架。”

除了果蔬店，道驿内还开设了蔬果采摘园。采摘园位于果蔬店附近的山上100米处，需乘坐索道车前往。负责人舆水政长介绍道，采摘园的总面积达2万平方米，其中种植的蔬菜和水果各占一半，游客仅支付1200日元即可体验采摘活动。

家住群马县的绫人今年4岁，父亲特意带他过来体验采摘。第一次看到田野里生长的黄瓜、西红柿、玉米等农作物，绫人十分兴奋。半个小时的时间，他就采摘了小半篮蔬菜。绫人的父亲告诉记者，“在采摘园可以体验农民的不易，让孩子懂得珍惜食物。”

这种体验式的采摘园在日本并不多见。“目前，采摘园只有夏秋两季可以体验，但每年都会吸引数千人专程前来。”舆水政长说，“我们开设采摘园的目的，就是希望让更多城市居民了解蔬果如何生长，体会收获的喜悦。”

近年来，道驿进一步丰富配套店铺，设立了手工艺品店、餐厅、美食制作店等。除购买农副产品之外，游客还可用采摘的蔬菜制作当地美食，也可以在优美的自然风光中漫步。对游客来说，南清里道驿延伸了菜市场的定义，成为人们享受生活的场所。

（本报东京电）

比利时

阿巴图瓦市场

汇集世界各地特色农产品

本报驻比利时记者 牛瑞飞

阿巴图瓦市场位于布鲁塞尔市安德莱赫特区，是比利时最知名的菜市场之一。市场门口，一对青铜公牛雕像矫捷健壮、栩栩如生，格外引人注目。这对雕像出自19世纪法国雕塑家伊西多尔·博纳尔之手，市场也因此被当地居民亲切地称为“牛市”。

阿巴图瓦市场的历史可追溯到19世纪。1872年，为满足当地居民的生活需要，布鲁塞尔市政府决定选址修建一座综合型农贸市场。安德莱赫特区一处紧挨火车站和运河的地点由于交通便利入选。1888年，市场正式建成开业，其优越的地理位置迅速吸引了大量附近居民。

市场成立后，在很长一段时间里由安德莱赫特区政府管理。1983年，为进一步激发经营活力、实现专业化运营，特区政府引入150名股东，将市场转型为一家股份有限公司。此后，市场不断扩展经营范围，引入了日用品、服装、二手商品摊位和各国风味餐厅。2015年，在之前的半露天市场旁边，市场新建了一座室内建筑，将肉类和海鲜摊位搬迁至新建筑中。室内市场有完善的冷链系统，环境也更加整洁。

目前，阿巴图瓦市场仅在每周五至周日的7时—14时营业，但每天接待的顾客多达上万人次。市场的高人气源于其丰富的商品种类。中国的山药和芋头、东南亚地区的菠萝蜜、非洲和南美洲的蔬果……这里汇集了世界各地的特色农产品，很多在欧洲其他市场难以看到。肉类产品更是市场的招牌，数十个肉类摊位一字排开。市场肉类产品不但新鲜，价格也较为实惠。

近年来，阿巴图瓦市场将屋顶的闲置场地加以开发利用，开辟了菜园、养鱼池、太阳能温室等农业生产空间。菜园和温室里种植的番茄、南瓜、香草等有机蔬菜会运往市内超市出售；屋顶安装的太阳能板除了为温室供能，剩余能源还用于市场照明。此举帮助市场节约了经营成本，也进一步增加了营收。

在提供丰富农产品的同时，市场还致力于为当地居民拓展生活空间。“现在，市场已成为当地小学生课外实践的重要场所。”据市场负责人保罗·蒂勒曼斯介绍，很多学校的学生都在老师的带领下来此认识世界各地的蔬果，或自己购买食材尝试制作餐食。每周四晚，市场还定时举办焰火晚会，吸引年轻人来此聚会。为减少食物浪费并帮助低收入人群，市场在周日闭市后会收集没有卖完的食品，由志愿者免费分发给需要的人。

蒂勒曼斯告诉记者，希望顾客不仅能在这里买到多元化的农产品，更能感受到多元与包容的文化氛围。未来，市场计划增设中餐厅，也希望能为周边居民提供更多工作岗位，改善他们的收入水平。

（本报布鲁塞尔电）

法国

翰吉斯国际批发市场

拥有完善的卫生检疫部门

本报驻法国记者 刘玲玲

清晨，位于巴黎南部近郊的翰吉斯国际批发市场（简称为“翰吉斯市场”）早已灯火通明。市场里，大型运输车辆不断进出，工作人员对货品进行清点调度，一派繁忙景象。翰吉斯市场是世界上最大的农产品批发市场之一。多年来，这里凭借较为完善的运营模式以及不断创新的经营理念，成为国际批发市场的“标杆”。

老翰吉斯市场起初是一家位于巴黎市中心的露天菜市场。随着城镇化的发展，巴黎城市人口不断增加，老市场逐渐难以承载日益增长的交易量。1962年，法国政府决定将其与市内其他几个小型露天菜市场整合搬迁到市郊，转为室内经营。经过7年的选址建设，1969年，占地234公顷的新市场正式开始运营。

法国政府是翰吉斯市场的最大股东，持股份额超过半数。为保障经营的专业性，市场一直由事业法人代为管理。目前，管理方是塞马利市场管理公司。市场内分为肉类、果蔬类、水产类、熟食和乳制品、花卉装饰五大商业功能区，新市场不再提供零售服务，仅从事批发交易。对此，市场运营业务负责人埃斯里解释道，“专注于批发业务可减少零散的货物流转，避免人流拥堵，有助于市场实现有序运行。”

过硬的农产品品质是翰吉斯市场保持竞争力的“制胜武器”。为保障食品质量，法国政府直接参与市场的监督管理。除法国国家科学研究中心、法国卫生部等部门定期对在售农产品进行抽检外，市场内也设有完善的卫生检疫部门，对不符合食品安全标准或过期的产品进行及时处理。市场还与巴黎大区政府、法国国营铁路公司合作运营着欧洲唯一一条恒温控制的铁路货运线路，新鲜食材通过恒温列车在几小时内即可运至法国各地。

目前，翰吉斯市场内有1200多家农产品企业进驻，年交易农产品18亿吨，年交易额达90亿欧元（1欧元约合8元人民币）。市场已不仅是法国人的“菜篮子”，还日益发展成为覆盖欧洲、亚洲等多个地区的世界农产品批发交易中心。市场直通附近的机场、码头，高效的物流配送链条使法国的农产品几天内就能出现在其他国家民众的餐桌上。

近年来，市场不断根据人们口味和消费习惯的变化进行业务调整。随着有机食品越来越受到消费者青睐，市场于2015年设立专门的销售厅，如今已有近70家相关运营商进驻市场，使翰吉斯市场成为欧洲最大的有机食品批发地。今年3月，市场推出网络销售业务，对巴黎地区的民众送货上门，在新冠肺炎疫情防控期间保障居民食物供应，也为线上业务积累了大量客源。

在法国政府支持下，塞马利市场管理公司2015年推出了“翰吉斯2025”计划，将陆续投资超过10亿欧元新建或翻新建筑、增设仓库、发展电子商务等。塞马利市场管理公司董事长斯特凡纳·拉耶尼表示，未来，翰吉斯市场将在继续强化农产品质量和安全的基础上，不断加快创新发展的脚步。

（本报巴黎电）

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《 人民日报 》（ 2020年10月21日 17 版）

(责编：白宇)