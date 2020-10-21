法国政府承诺加大反恐力度

法国国家反恐检察院10月20日证实，针对近日发生在巴黎的恐怖袭击案，当局已拘留16名涉案人员，包括5名中学生。法国政府正加紧反恐调查，承诺将采取更加强有力的措施打击宗教极端主义。

巴黎西北郊孔夫朗—圣奥诺里讷市街头16日发生持刀袭击事件，一名中学教师遇害身亡，袭击者被警方击毙。这是一个月内巴黎发生的第二起恐怖袭击。据法媒报道，袭击者是一名18岁男子，此前有犯罪记录，但未被法国反恐部门列入监视名单。遇害教师萨米埃尔·帕蒂此前曾在课堂上向学生展示涉及宗教的漫画。

今年是《查理周刊》恐怖袭击案发生5周年。9月25日，《查理周刊》位于巴黎十一区的旧址发生持刀袭击事件，造成两人受伤。巴黎一个月内两次发生可能与宗教极端势力相关的恐怖袭击，令法国各界震惊。16日的惨案发生后，巴黎、里尔、马赛、里昂等主要城市举行集会活动哀悼遇害者。法国总统府方面表示，21日将在全国范围举行致哀活动。

法国国家反恐检察官里卡德表示，法国仍然面临“相当程度的恐怖主义威胁”。数据显示，法国情报部门的“国家安全风险名单”上目前约有2万名危险分子，只有一小部分受到政府实质性监控，还有一些危险分子尚未被登记在册。法国内政部长达尔马宁指出，2017年以来法国已挫败32起恐怖袭击图谋。他表示，法国目前仍有8132人因“具有恐怖主义特征的极端主义倾向”被警方记录在案并受到监控，发生恐怖袭击的风险仍然很高，并要求迅速驱逐231名有极端倾向的非法居留外国人。

法国《费加罗报》报道说，法国总统马克龙18日主持召开国防委员会会议，决定在两周内采取措施，加强学校安保工作，并立即对网络上发表支持恐怖袭击言论的人采取行动，包括对其住所进行搜查等。据报道，原计划12月提交议会的反分裂主义法案将在未来15天内提交。这项法案旨在“强化政教分离、巩固共和国原则”，具体内容包括结束外国向法国宗教场所派出教士宣讲的制度、反对外国分裂势力对法国宗教分裂主义的支持、从2021学年开始所有3岁以上儿童必须入学接受教育等。

此次恐袭发生前，法国社交媒体上传出一些针对遇害者的仇恨视频。马克龙承诺将加大力度打击网络仇恨，希望社交媒体平台“承担起相应的责任”。据悉，法国公民资格事务部长希亚帕本计划与一些社交媒体平台负责人举行会议，讨论“平台监管责任问题”，要求平台“严肃对待”网络仇恨言论问题，配合政府相关行动。

（本报巴黎10月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 15 版）

(责编：白宇)