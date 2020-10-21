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镇江新区  探索社会治理新路径

2020年10月21日05:51  来源：人民网－人民日报
 

　　2020年起，江苏省镇江市镇江新区聚焦“一核两网三集成”（“一核”即坚持党建引领，“两网”即建好企业和社会两个网格，“三集成”即深化集成受理、集成办理、集成处理）的社会治理新体系，探索高效能治理新路径，以更细化的单元、更精准的服务、更统筹的办理事项服务企业群众，持续优化营商环境，着力构建共建共治共享的社会发展新局面。

　　在党建统筹下，900余名机关部门党员干部下沉网格志愿服务，上半年网格员、党员志愿者集中入户走访3000余户，化解矛盾纠纷1000余起；30名年轻干部挂钩服务30个重点在建产业项目，推动万事达项目45天实现开工、菲舍尔飞机客舱项目压缩工期25%、荣海生物产业基地项目超前投产1个月。

　　目前，镇江新区已实现社会网格和企业网格全覆盖，共划分出5个镇街道、54个村社区和96个片区的三层级社会网格；9个板块新布局38个企业网格，服务对接2400多家企业；梳理项目推进、帮办代办等10项服务清单，真正实现“网格吹哨、全体报到”。 

　　为实现“集成受理—集成办理—集成处理”全流程闭环运行，全区畅通诉求信息来源，明确所有事项均由集成网格受理；按照事项的难易程度，分别通过网格人员、集成管理指挥中心、党工委管委会解决处理；所有进入集成管理指挥中心的企业事项“24小时内响应，48小时内办结”，反映诉求最快6小时闭环解决。

　　伴随着社会治理体系的重构和升级，镇江新区协同效应充分释放，发展活力不断迸发。1—9月份，已累计签约亿元以上项目63个、10亿元以上项目16个，新开工项目58个，产业类固定资产投资116.5亿元，累计利用外资较去年同期增长42%。

　　数据来源：镇江新区集成管理指挥中心


　　《 人民日报 》（ 2020年10月21日 15 版）
(责编：白宇)
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