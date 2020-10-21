非洲国家积极抗疫显成效

世界卫生组织总干事谭德塞近日表示，非洲的新增新冠肺炎确诊病例呈下降趋势，目前的疫情防控情况“令人感到乐观”。根据非洲疾病控制与预防中心10月20日发布的数据，非洲新冠肺炎确诊病例数超过166万，病亡人数接近4万，康复人数超过136万。世界卫生组织非洲区域主任莫提说，疫情发生以来，非洲没有出现许多人最初担心的感染者指数式增长。

分析认为，非洲国家积极提高检测、防护和治疗能力是有效抗击疫情的重要因素。今年2月，非洲大陆仅有设在南非和塞内加尔的两个实验室能够检测新冠病毒，而目前非洲已有超过750个实验室可以检测。据世卫组织非洲区域办公室的统计，目前有12个非洲国家的实验室达到了世卫组织的检测标准。迄今，整个非洲大陆已经有超过1500万人次进行新冠病毒检测。

非洲有能力治疗新冠肺炎患者的医院床位从今年4月的约1.3万张增至8月的4.3万张，15万名以上卫生工作者获得世卫组织和相关机构在感染防控方面的培训，超过34万名社区卫生工作者经培训后正积极宣传防疫知识。在联合国等国际组织和中国等有关国家的支援下，非洲国家获得超过4800万件个人防护设备。

谭德塞表示，非洲许多国家从与各种传染病的斗争中吸取经验和教训，为防治新冠肺炎疫情发挥了积极作用。疫情初期，非洲国家大都采取了有力而果断的公共卫生措施，一些国家甚至在本土尚未发现病例时就出台了卫生强制措施。

谈及非洲整体上受疫情影响较小的原因，世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安认为，这也与人口结构较为年轻、当地社区积极干预并加强发现病例和追踪接触者的力度密切相关。

3月以来，中国防疫专家同非洲多国召开“中非连线、携手抗疫”系列视频技术交流会，来自40多个非洲国家和非盟的数百名卫生领域官员、专家通过视频连线与会。中方专家就疫情防控策略、临床诊疗、检测方法、抗疫科研进展、方舱医院使用、边境检疫和疫情风险评估等主题与非方进行了深入交流和分享，得到非方积极评价。迄今，中国政府已累计向非洲53个国家及非盟运送了超过400吨的紧缺抗疫物资，为非方在华采购抗疫物资提供便利。中方还向10多个非洲国家派遣医疗专家组，42个非洲国家的46所医院初步确认参加中非对口医院合作。

非洲疾控中心主任肯格松高度评价来自中国等国的医疗物资和人力支援。他认为，在非盟和非洲疾控中心的指导下，各国快速一致展开行动应对疫情，启动医疗物资联合采购平台，让非洲各国政府可以及时获得个人防护用品和其他医疗用品。

世卫组织呼吁，在抗疫举措取得成效的背景下，非洲国家应继续加强应对措施的落实并保持警惕，维持正确的公共卫生政策，以防止可能出现的新一轮疫情。

（本报约翰内斯堡10月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 15 版）

(责编：白宇)