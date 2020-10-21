中东欧国家经济逐步企稳（国际视点）

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近期，中东欧多国经济开始呈现企稳向好态势，地区国家采取一系列稳经济、促就业、保民生政策措施初显成效。中东欧国家不断加强与中国的务实合作也为该地区经济发展增强了后劲。

最新数据显示，大多数中东欧国家第二季度经济增速高于欧盟平均水平，失业率在欧盟中始终处于低位，制造业逐步显露企稳复苏迹象。专家认为，中东欧多国经济有望在第三和第四季度实现反弹，但疫情的反复可能给地区经济复苏的持续性增添不确定性。

各项经济指标逐步回升

自5月中东欧各国陆续“解封”以来，这一地区的经济社会秩序加速恢复，各项经济指标逐步回升，其中制造业数据表现超出预期。根据最新数据，波兰采购经理人指数（PMI）从今年4月的33.4反弹至9月的50.8；捷克从35.1提升至50.7；匈牙利从31.9增加至48.8。一般认为，PMI高于50说明制造业处于扩张趋势。

中东欧各国近年来承接了大量西欧产业转移和投资，是西欧制造业转型升级的主要承接国。欧盟资金推动了中东欧各国基础设施建设的发展，投资对经济的带动作用明显。近期，在保加利亚、匈牙利、捷克等国，多数基础设施建设项目逐步恢复正常运作，工厂复工复产步伐加快，折射出这一地区经济逐步向好趋势。

波兰一家快递公司的快递员卢卡斯对本报记者表示，他所属的快递公司业务一度受到很大冲击，一半员工处于休假状态。但从5月份起，公司业务开始恢复正常，进入夏季以来送货量出现了明显增加，公司通过增加送货次数和招聘新快递员来满足迅速增加的快递业务需求。

咨询公司麦肯锡公布的报告显示，中东欧国家数字服务发展提速，线上超市的顾客数量猛增，订单的平均客单价从疫情前的86欧元增至96欧元，在线销售额倍增。疫情防控期间，在中东欧国家，至少访问了一项在线服务的人数增加了15%，线上服务新用户接近1200万。专家指出，中东欧国家的数字化转型将极大助力地区恢复经济。

波兰国有发展基金首席执行官帕维尔·博瑞斯表示，中东欧地区经济承受住了疫情的严峻考验，今年第三和第四季度地区多国经济有望出现反弹，明年将恢复增长。

纾困政策助力稳定经济

中东欧国家的经济基础相对薄弱，但人口老龄化程度低，社交隔离等疫情防控措施较为严格，人员跨境流动强度也相对较低，这些因素为地区经济迅速企稳反弹提供了基础。疫情防控期间，地区国家始终将稳经济、促就业、保民生作为政策导向，出台了一系列有针对性的纾困计划。

为了提振经济，波兰推出巨额救助计划，计划拿出占GDP15%的资金来帮助企业和民众渡过难关，保住尽可能多的工作岗位；捷克对中小企业采取了大幅减免税收计划，到2022年底前暂停实施中小企业与税务当局联网的法规，为企业减负；匈牙利出台了大规模的低息或无息贷款计划，并提高了政府发放的工资补贴和失业补贴，为企业减轻负担。波兰劳工部长马拉戈表示，由于采取了旨在保护经济免受疫情影响的大规模救济和刺激方案等措施，波兰约有600万个工作岗位免于流失。

来自欧盟的恢复基金也为中东欧各国减轻了财政负担。按照欧盟恢复基金的资金分配，中东欧是受益最多的地区之一，仅波兰就能获得欧盟净收益160亿欧元的援助资金，克罗地亚和保加利亚收到的净收益资金将占其疫情前GDP的10%以上，这将很大程度上缓解中东欧国家短期的债务隐患。

专家认为，中东欧国家经济实现复苏仍存不确定性。麦肯锡经济学家诺瓦克表示，中东欧各国的政策只是暂时缓解了疫情对经济的冲击，但并没有彻底消除影响。中东欧国家债务负担普遍较重，如果疫情出现反弹，刚刚复苏的中东欧经济将再次面临考验。

对华务实合作带来更多机遇

中东欧国家不断加强与中国的务实合作，为地区经济带来更多机遇。2019年中国与中东欧国家双边贸易额达到954.2亿美元，增长6.9%，增幅高于中欧贸易增幅。今年中国在中东欧国家的投资依然活跃，截至2020年6月底，中国已累计对中东欧国家直接投资30.5亿美元，间接投资超过120亿美元。

2020年为“中国—中东欧国家农业多元合作年”。9月17日，2020中国—中东欧国家特色农产品云上博览会在山东潍坊开幕。近百家中东欧企业入驻线上展馆，10余个国家的驻华使节参与直播推介，超过650万名观众“云端”参展。中国与中东欧国家农业互补性强、合作基础良好。今年上半年，中国与中东欧国家农产品贸易额达7.3亿美元，同比增长8.2%。

共建“一带一路”为中东欧经济持续提供助力。10月15日，从波兰出发的马拉舍维奇—武汉乳制品进口专列抵达武汉，这是中欧班列首列波兰乳制品定制专列，也是欧盟首列乳制品专列。这批货物主要为京东、淘宝等电商备战“双11”提供充足稳定的货源保证。今年上半年，波兰向中国出口牛奶和奶油增加25%，出口乳清粉增加了1.6倍，实现逆势上扬，成为波兰乳制品出口的一大亮点。

中东欧金融协会秘书长伊斯特万·兰杰尔表示，最新经济数据显示了中国经济的韧性和活力，在后疫情时代，中国经济活力将带动世界经济复苏，中东欧地区将从中受益，中东欧金融机构期待与中国展开更深入的合作。

波兰华沙商会会长特拉契克说：“未来中东欧国家自身经济结构要更加多元化，以摆脱长期以来对农业和旅游业等行业的依赖，尤其是制造业仍需加快转型升级步伐。另一方面，对外贸易结构需要更趋多元化，减少对欧盟单一市场的依赖，开拓中国等亚洲市场，不断提升自身竞争力。”

（本报华沙10月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 15 版）

(责编：白宇)