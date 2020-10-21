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中国经济复苏对全球至关重要（国际论坛）

思力傲·平塚

2020年10月21日05:48  来源：人民网－人民日报
 

　　面对新冠肺炎疫情挑战，中国不仅表现出高效的社会治理能力，还展现出强大的经济韧性。在疫情加剧世界经济衰退的情况下，中国经济复苏对全球至关重要。

　　中国政府成功控制住疫情，为全球疫情防控提供了重要经验。中国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有序推动复工复产，减轻疫情对经济的冲击。在第一季度同比下降的情况下，中国经济在第二季度同比增长3.2%，第三季度增长4.9%，表现十分亮眼。

　　全球消费需求正处于低迷状态，中国无疑将在促进全球贸易和投资方面发挥重要作用。对拉美来说，中国恢复经济发展活力，能够促进拉美对华出口，确保拉美经济体在大宗商品出口等方面保持弹性，缓解经济下行压力。

　　中国通过采取逆周期调节措施对冲疫情影响，各地区推出符合本地实际的投资，这些措施推动了中国经济加快复苏。中国加快发展创新型经济，例如提高基础设施数字化水平、建立大数据中心、加快5G推广和应用等，这使得中国有能力将疫情造成的“危”转化为提升经济发展质量、优化经济结构的“机”。

　　尤为重要的是，中国始终坚持改革开放政策。改革开放是中国的基本国策，是中国取得巨大发展成就的保障，更是未来发展的重要动力。改革开放一方面实实在在提升了中国人民的生活水平，增强了中国的综合国力，另一方面让中国加快走向世界、让世界了解中国，中国在国际舞台上发挥的作用不断增强。中国坚定不移地深化改革、扩大开放，既有利于提高本国人民生活水平，也为世界经济注入动力。

　　应当看到，尽管经济快速发展、综合实力不断提升，中国仍是一个发展中国家。发展，是中国的第一要务；促进共同发展，是中国的愿景。中国在促进共同发展方面发挥巨大作用，也在反对保护主义和单边主义、维护发展中国家利益方面发挥着不可或缺的作用。中国坚定维护多边和区域合作机制，致力于为发展中国家创造更有利的发展环境。全球治理亟待更加平衡地反映大多数国家利益和意愿，中国在改革和完善全球治理中的作用值得期待。

　　新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，需要各国开展合作，共同努力应对挑战。共建“一带一路”的重要性更加突出，建设数字丝绸之路和健康丝绸之路更加重要。拉美国家期待在共建“一带一路”的过程中，推动经济结构多元化，实现互惠共赢。

　　（作者为巴西坎皮纳斯州立大学经济研究所副所长）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月21日 03 版）
(责编：白宇)
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