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欧洲德法公共电视台推出纪录片讲述中国抗疫故事——

“中国让我们看到战胜疫情的希望”

本报驻比利时记者  牛瑞飞

2020年10月21日05:48  来源：人民网－人民日报
 

　　欧洲德法公共电视台近日推出一部题为《新冠肺炎疫情后的武汉》的纪录片，受到不少欧洲民众关注。这部纪录片以欧洲德法公共电视台驻华特约记者塞巴斯蒂安·勒·拜耳扎克的视角，讲述了疫情防控常态化背景下武汉人民的生活。

　　在片中，塞巴斯蒂安走访了武汉的部分景点、餐厅、夜市等，并与市民交流。在黄鹤楼景区，游人如织。“景区免费开放，人们在入口检测体温、扫健康码，虽然人很多，但大家并不担心。”塞巴斯蒂安介绍说。晚上10点，塞巴斯蒂安骑行在武汉街头。深夜的武汉依然热闹，这让他感触颇深：“灯火通明的街市、熙熙攘攘的人群，告诉大家这是一个充满活力的繁华都市。中国让我们看到战胜疫情的希望。”

　　塞巴斯蒂安在纪录片中说，中国民众的日常生活已经基本恢复正常，国庆期间，很多民众坐火车、乘飞机去旅游。“一旦发现零星病例，中国政府便会第一时间发布信息，采取有针对性的防控措施”。塞巴斯蒂安表示，中国民众也严格遵守防疫规定，自觉佩戴口罩等，以实际行动支持抗疫。

　　纪录片在电视和网络平台播出后，不少观众留言评论：“在片中看到了中国在抗疫方面的好做法，值得学习借鉴”“大家应该明白，戴口罩、保持社交距离等抗疫措施对遏制疫情蔓延势头至关重要”。一名在江苏昆山工作的法国人表示：“中国国庆假期时，我去了深圳旅行。这里一切都很安全！”

　　比利时瓦隆旅游局驻华办事处工作人员吕迪文告诉记者，中国疫情防控取得重大战略成果，经济社会秩序基本恢复正常，得益于政府有效的抗疫措施和民众的全力支持。她还发来了不久前在甘肃旅游时拍摄的照片：“雄伟的山峰，林间的小鹿，漂亮的白马……一切都那么美好。希望疫情在全球能尽快得到控制，大家可以畅通无阻地跨国出差和旅行。”

　　（本报布鲁塞尔10月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月21日 03 版）
(责编：白宇)
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