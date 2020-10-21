“中国减贫的速度和规模都史无前例”（我看中国脱贫攻坚）

世界银行贫困与公平发展全球实践局高级局长卡罗莱纳·桑切斯—帕拉莫近日接受本报记者采访时，高度评价中国过去40多年来的减贫举措和成就。她说，改革开放40多年来，中国8亿多人口摆脱贫困，占同期全球减贫人口总数的70%以上。“中国减贫取得了显著成效。”

帕拉莫说，中国向最贫困地区提供基础设施、卫生服务、教育和技术援助方面的投资，还因地制宜施行符合各地发展实际的减贫政策，包括实施有条件的现金转移支付和医疗保障政策等。从积极的扶贫政策和项目支持到近年来新技术、新服务的应用，都在减贫中起着重要作用。她表示：“中国减贫的速度和规模都史无前例。”

帕拉莫指出，上世纪90年代，贫困人口最多的地区是东亚与太平洋地区和南亚地区，约占世界极端贫困人口的80%。随着中国贫困人口的迅速减少，这一状况也随之转变。当前，极端贫困人口主要集中在撒哈拉以南非洲和贫困现象根深蒂固的脆弱经济体。

“尽管世界在减少极端贫困人口方面取得巨大进步，但近年来，减贫的速度有所放缓。”帕拉莫认为，一方面，一些国家和地区似乎很难将经济增长转化为减贫成果；另一方面，一些地区爆发的武装冲突也使许多民众陷入极端贫困。

新冠肺炎疫情是二战结束以来最严重的全球公共卫生危机。世行预计今年疫情可能导致1亿人重新陷入极端贫困，如果疫情持续恶化下去，这个数字可能会更大。世行呼吁，各国应根据自身情况制定政策并付诸实施，使援助计划惠及现有和新增的贫困人口。“当前，世行正通过向各国政府提供数据、政策建议和财政资源的方法，帮助他们更好地应对疫情，增强抗疫能力。”

“我们支持中国与别国分享适用的减贫经验。”帕拉莫说，在减贫领域，中国是世行的重要伙伴，双方共同开展了许多项目。世行正与中国政府合作，总结中国在减贫方面的经验以及其他国家可能感兴趣的各领域关键实践及政策。未来，世行将继续与中国合作，在减少贫困、实现可持续发展方面提供支持。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 03 版）

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