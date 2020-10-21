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“中国经济增长将带动世界经济复苏”

——国际社会积极评价中国经济延续稳定恢复态势

2020年10月21日05:48  来源：人民网－人民日报
 

　　国家统计局19日发布数据，前三季度中国经济增长由负转正，同比增长0.7%。第三季度增长4.9%，增速进一步加快。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，中国加大宏观政策应对力度，科学统筹疫情防控和经济社会发展，有力有效推动生产生活秩序恢复，经济延续稳定恢复态势。国际机构、外国媒体、专家学者等高度关注中国经济数据，认为中国经济率先复苏回暖，为世界经济恢复和增长注入更多动力。

　　“这是一个重大利好消息”

　　数据显示，中国经济在一季度GDP同比下降6.8%的情况下，二季度增速转正、同比增长3.2%，三季度增速进一步加快至4.9%，主要经济指标呈现向好态势。

　　美国彭博社报道说，中国复苏势头在第三季度得以延续，GDP同比增长4.9%。9月份，社会消费品零售总额和全国规模以上工业增加值都出现增长势头，让市场确信经济复苏已步入正轨，中国有望成为今年全球唯一一个实现正增长的主要经济体。对于处于严重衰退中的世界经济来说，“这是一个重大利好消息”。

　　美国有线电视新闻网报道说，中国采取严格疫情防控措施，并拨出资金用于重大基础设施项目，以推动经济增长。

　　英国广播公司网站报道说，中国公布的数据表明，中国经济复苏步伐正在加快。报道援引荷兰国际集团大中华区经济学家彭蔼娆的话表示：“中国创造的就业相当稳定，确保了更多消费。”

　　近期，多个国际机构的报告也传递出对中国经济的信心。世界银行发布报告，上调对中国经济增速预期；联合国贸发会议预测全球经济面临深度衰退，但中国经济仍将保持正增长；国际货币基金组织在最新一期《世界经济展望报告》中认为“中国的复苏速度快于预期”，中国将是世界主要经济体中唯一保持正增长的国家……

　　法国《回声报》网站发表题为《经济复苏牢固的中国一枝独秀》的报道说，得益于牢固的政策支持和惊人的出口韧性，中国经济逐步恢复。花旗银行分析师指出，中国对铁、铜、原油等的进口都在加速，显示了基础设施领域投资的改善和建筑行业经营活动日益活跃。

　　许多经济学家看好中国经济复苏前景。贝莱德投资研究所亚太区首席投资策略师本·鲍威尔称，最新发布的数据是中国经济复苏的进一步证据，中国经济复苏正在巩固和深化。渣打银行首席执行官温拓思表示，中国应对疫情的措施犹如“神奇配方”，全球第二大经济体正以惊人速度恢复增长。凯投宏观中国高级经济学家朱利安·埃文斯—普里查德说：“中国经济第三季度继续快速反弹，复苏扩大，对投资刺激经济的依赖程度降低。月度数据显示，第四季度中国经济增长仍将加速。”

　　“中国经济增速还将加快”

　　美国《华尔街日报》报道说，中国出口连续6个月正增长，超出市场预期，一系列贸易数据表明“中国经济正强劲复苏”。

　　美联社报道说，随着经济复苏，9月份中国进出口贸易增速加快。汽车厂商和其他大型制造商恢复了正常活动，有助于推动进口铁矿石、铜和其他工业材料的需求。今年第二季度，中国成为第一个恢复增长的主要经济体，“预计中国经济增速还将加快”。

　　英国路透社报道认为，消费回暖推动中国经济复苏步伐加快。在旅游领域，9月份中国民航国内客流基本恢复到去年同期水平。9月份，中国汽车销量连续第六个月增长，美国公司也从中受益，第三季度福特汽车在华销量同比增长25%。报道称，中国三季度经济复苏态势进一步明朗，9月工业及消费增速双双升至年内高点，印证了中国经济在上行恢复中。随着后续政策效应不断显现，预计四季度中国经济将继续回暖势头。

　　中国火热的消费市场受到外界普遍关注。鲍威尔表示，强劲的销售数据，是中国消费者对就业形势恢复信心的证明。

　　西班牙《消息报》网站刊文说，中国消费市场的复苏与增长具有重要意义。文章说，中国国家统计局的数据显示中国生产需求继续回升，经济持续稳定恢复。

　　“德国之声”网站报道认为，得益于严格的防疫措施，中国在较短时间内控制住疫情，经济生活得以更快恢复。9月，中国狭义乘用车销量同比增长7.3%，继续保持高速增长态势，中国汽车消费市场进一步稳固。

　　新加坡《联合早报》刊发题为《中国快速向数字经济转型》的文章指出，今年中国有望成为唯一实现正增长的主要经济体，数字经济转型功不可没。中国的移动支付、共享经济、在线购物、机器人制造等领域展现强劲发展势头，成为新的增长动力，创造了大量就业机会。文章表示，中国政府已明确提出未来5年要加大对新基建投资，加快5G、数据中心等建设步伐，这将在更大程度上推动中国经济结构转型。

　　“充满活力的中国受到欢迎”

　　国际各界人士积极评价中国统筹疫情防控和经济社会发展，认为伴随着中国经济增长、市场恢复活力以及内需增加，世界各国都将从中受益。

　　美国康奈尔大学贸易政策教授埃斯瓦尔·普拉萨德表示，“明智地”使用货币和财政刺激，同时有效防控疫情，是中国经济实现快速复苏的主要原因。英国牛津经济研究院亚洲区经济研究主管高路易说，在防控疫情和维持生产运转方面取得的成功，强化了中国在全球产业链价值链中的作用。

　　多米尼加《今日报》说，中国将人民生命安全和身体健康放在首位，采取一切措施防控疫情。中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，一方面保证出口竞争力，一方面促进国内消费，将推动经济高质量增长，确保实现减贫目标。

　　西班牙《经济学家报》网站发表文章说，中国经济复苏步伐比世界其他主要经济体更为坚实，其秘诀在于，中国采取快速果断防疫措施，疫情防控取得重大战略成果，经济社会各领域迅速重新开放，为经济增长创造条件。中国不仅出口显著增长，内需也在不断提升。今年夏季，餐饮、航空和旅游等大部分经济活动恢复正常。国际评级机构惠誉国际认为，“中国经济增长将带动世界经济复苏”。

　　肯尼亚出口推广机构负责人威尔弗雷德·马鲁布表示，中国拥有庞大的消费市场，将成为肯尼亚和非洲的重要出口对象。目前，肯尼亚牛油果已经获准进入中国市场，其他一些农产品也将很快获得资格。肯尼亚应把重点放在具有竞争优势的农产品领域，如咖啡、茶、花卉和园艺产品，提升出口产品的附加值。

　　南非“每日独行者”网站刊文说，各种数据显示，中国经济正在加快企稳复苏，为包括南非在内的新兴市场国家带来复苏希望。“充满活力的中国受到欢迎，将使南非和其他新兴市场国家受益。”

　　（本报北京、华盛顿、布鲁塞尔、马德里、曼谷、里约热内卢、约翰内斯堡10月20日电  记者龚鸣、吴乐珺、张朋辉、姜波、丁子、李晓骁、万宇）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月21日 03 版）

(责编：白宇)
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