外交部：所谓“强迫劳动”滑天下之大稽

人民网北京10月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

新华社记者：中国国家统计局10月19日公布的数据显示，中国前三季度经济同比增长0.7%，引发各界广泛关注。请问中国经济逆势上扬对世界经济复苏意味着什么？

赵立坚：这当然是个好消息。根据国家统计局昨天公布的数据，中国前三季度经济增长由负转正，特别是第三季度经济增速加快，同比增长4.9%，比第二季度加快1.7个百分点。今年前三季度，中国实际使用外资同比增长5.2%，货物贸易进出口总值同比增长0.7%，累计进出口总值年内首次实现同比正增长。我们同时不断加强自贸试验区建设，中国自贸试验区已经增加到21个。根据此前世界银行发布的《2020年全球营商环境报告》，中国营商环境全球排名升至第31位。国际货币基金组织日前预测，中国将是今年唯一能够保持正增长的主要经济体，这也反映了外界对中国经济增长的坚定信心。

在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济低迷的大背景下，中国经济取得这份发展成绩单更显得难能可贵，对全球的经济复苏起到了正向的拉动作用。中国将继续全面提高对外开放水平，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为各国提供广阔市场和发展机遇，为世界经济复苏和增长增添更多的动力。

法新社记者：请问你可否介绍在中印边界附近失踪的中方士兵最新情况？印方是否已经将该士兵移交中方？

赵立坚：昨天中国西部战区新闻发言人已经介绍了有关情况。10月18日晚，中国1名应牧民请求帮助寻找牦牛的士兵迷路走失。事发后，中国边防部队第一时间主动向印方通报情况，并希望印方协助搜寻救援。印方答应予以支持并承诺找到中方人员后及时交还中方。最近印方向中方通报，已找到中方1名走失人员，将对其进行医学检查后移交中方。我们希望印方信守承诺，抓紧向中方移交走失人员，与中方一道共同推进第七轮军长级会谈共识落实，共同维护边境地区和平安宁。

彭博社记者：据彭博社报道，印度政府内部越来越多人支持推动正式启动与台湾的贸易协议谈判，请问外交部有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是包括印度在内国际社会的普遍共识，也是中国同任何国家发展关系的政治基础。中方坚决反对任何建交国同台湾发生任何形式的官方往来，坚决反对签署任何官方性质的协议。印方应切实恪守一个中国原则，慎重、妥善处理台湾问题。

总台国广记者：我们注意到，坦桑尼亚大选投票将于10月28日举行。近日，美国驻坦桑尼亚使馆就大选发表声明，要求坦政府切实维护民主进程，并称被美方认定为实施暴力、阻碍民主的任何行为将会承担后果。中方对此有何评论？

赵立坚：我们相信坦桑尼亚政府和人民有智慧、有能力组织选举，预祝大选顺利平稳举行。不干涉别国内政原则是各国奉行的基本准则，中方呼吁所有国家都应予以尊重。各方都应支持非洲国家独立自主，维护非洲国家团结稳定。

巴通社记者：据报道，巴基斯坦电信局发布公告称，经沟通协商，TikTok同意按巴方要求加强内容管理。鉴此，巴电信局决定解除对TikTok的禁令，有条件恢复其在巴运营。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。中国政府一贯主张在海外经营的企业应严格遵守国际规则和驻在国法律法规，充分尊重当地风俗习惯和宗教信仰。相信有关方面将继续通过友好协商，妥善、彻底处理好有关问题。

《中国日报》记者：美国进出口银行董事长兼总裁里德17日发表文章称，十多年来，中国共产党一直采用窃取知识产权、强制技术转让、大规模倾销和操纵汇率等手段无情地攻击美经济。近来中方利用出口融资来扭曲公平自由的市场竞争。美副国务卿克拉奇在推特转发该文并称，中国共产党“好得令人难以置信”的交易不是真的。中方对此有何评论？

赵立坚：美方人士的这些言论毫无根据、毫无道理。

当前，美国滥用所谓“国家安全”借口，肆意打压别国企业，剥夺外国企业市场准入，强迫外国企业出售股份和技术给本国企业，强制第三国切断对他国企业的正常技术和产品供应，在第三国抓扣他国企业高管，这才是肆意的政府干预导致了大量的市场扭曲，是对世贸组织规则和多边贸易体制的严重破坏。四十年来，中国的改革开放始终朝着市场化的方向前进，始终履行作为贸易大国应尽的责任，营商环境提升有目共睹。至于中国操纵汇率更是无稽之谈。国际货币基金组织等权威国际机构均认可人民币汇率水平与经济基本面相符，不存在明显高估或低估。

金融是经济的血脉。中方积极向有需要的国家提供包括出口信贷在内的丰富多样的融资支持，满足其经济发展需要。中方在同外方开展有关合作中，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标。中方融资建设的基础设施高度注重对接国际标准、保护生态环境、履行社会责任，已经打造了很多示范工程和标杆项目，为推动全球经济增长、促进贸易投资合作、改善各国民生福祉发挥了重要作用，得到了东道国的广泛欢迎。美国有些人所谓中国项目“好得令人难以置信”这种论调纯粹是酸葡萄心理。

关于部分国家的债务问题，我想强调的是，这既有相关国家经济基本面的原因，也同全球宏观经济环境变化等因素密切相关。美国等发达国家商业债权人和国际金融机构贷款占不少国家债务的大头。中国并不是造成部分国家债务问题的责任方。对出现债务困难的国家，中方从不逼债，一直通过双边渠道保持沟通，也根据有关国家的需要作出了一些债务减免安排。中方正积极参与二十国集团“暂缓最贫穷国家偿还债务倡议”，同各方共同努力降低新冠肺炎疫情对世界经济和各国经济的负面影响。

总之，中方与有关国家的务实合作好不好，事实是摆在那里的。那些歪曲甚至编造“事实”抹黑中方的那些人，最应该做的是反躬自省，真正为国际社会共同发展做一些实实在在的事情。

彭博社记者：根据印度国防部和澳大利亚国防部长的声明，澳将与美、日一道参加在印度洋沿岸举办的年度“马拉巴尔”海上演习。你对此有何评论？

赵立坚：我们注意到了有关情况。中方一贯认为，国与国之间的军事合作应有利于地区和平稳定。

《环球时报》记者：据报道，所谓“西藏流亡政府”16日发表声明称，“首席噶伦”洛桑孙根当日在美国务院会见所谓新任“西藏事务特别协调员”、美助理国务卿德斯特罗。中方对此有何评论？

赵立坚：西藏事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。美方设立所谓“西藏事务特别协调员”完全出于政治操弄，旨在干涉中国内政、破坏西藏发展与稳定。中方对此一贯坚决反对，也从未予以承认，已向美方提出严正交涉。

所谓“西藏流亡政府”是有组织、有纲领、妄图实现“西藏独立”的分裂主义政治组织。它完全违反中国宪法和法律，没有被世界上任何国家承认。洛桑孙根作为其头目，是个彻头彻尾的反华分裂分子。中方坚决反对洛桑孙根以任何身份、任何名义在任何国家从事反华分裂活动，坚决反对任何国家官方人士同其进行任何形式的接触。德斯特罗有关会见严重违反了美方不支持所谓“西藏独立”、不承认所谓“西藏流亡政府”的承诺和政策立场，向“藏独”势力发出了严重错误信号。

美方应该立即停止利用涉藏问题干涉中国内政、破坏西藏发展稳定，停止为“藏独”势力从事反华分裂活动提供任何支持。中方将采取一切必要措施捍卫自身利益。

巴通社记者：近日，巴基斯坦总理国家安全特别助理尤素福接受媒体采访时表示，巴代表团曾赴新疆实地参观，了解了新疆的情况，亲眼见证新疆各族人民享受平等合法权利，过着幸福生活。巴方对新疆非常了解，根本不存在所谓的“维吾尔人问题”。中方对此有何评论？

赵立坚：巴方的表态非常好，这说明眼见为实。中方赞赏巴方在涉疆问题上秉持客观公正立场。事实上，国际社会对涉疆问题自有公论。不久前，有48个国家在联合国大会第三委员会就涉疆问题发表挺华共同发言，表示完全理解和支持中方在涉疆问题上的正义立场，反对将人权问题政治化和双重标准的做法，反对对中国无端指责和无理干涉。这充分反映了国际社会的人心向背。自2018年年底以来，已经有90多个国家团组共上千人赴新疆参访，他们亲眼见证了新疆稳定繁荣发展的大好局面，纷纷称赞新疆反恐和去极端化经验值得学习借鉴。我们欢迎所有持客观公正立场的人士到新疆走一走，看一看，亲身了解一下新疆的实际状况。相信会有越来越多像巴基斯坦这样的国家发出正义之声。

总台央视记者：10月19日，美国务院网站消息，美国务卿蓬佩奥就监测和打击人口贩运发表声明，指责中方在涉疆和宗教问题上的作法，包括“强迫劳动”，并称将继续就有关问题向中国政府施压。中方对此有何回应？

赵立坚：蓬佩奥以“撒谎、欺骗、偷窃”为荣，他一再炮制针对中国的“虚假消息”。所谓“强迫劳动”等问题，就是无中生有、凭空捏造的典型事例。

新疆各民族包括少数民族务工人员作为广大劳动者的一部分，其各项权益都受到法律保护。他们都有选择职业的自由，去什么地方、干什么工作都是自己的意愿，人身自由从未受到任何限制；他们的风俗习惯、宗教信仰、语言文字均依法受到保护；有关企业还为少数民族务工人员提供了良好的工作生活条件，让他们工作舒心、生活安心、家人放心。新疆维吾尔自治区政府根据各族群众就业意愿，积极采取措施，最大限度保障他们的劳动就业权利。因此，哪来的“强迫劳动”一说？真的是滑天下之大稽！

美国一些政客有什么资格剥夺中国各族民众通过劳动追求美好生活的权利？美方一些人一方面口口声声称“关心”新疆少数民族，一方面又采取各种措施打压新疆企业，搞单边制裁施压，充分暴露了这些人破坏新疆繁荣稳定、挑拨中国民族关系、遏制中国发展进步的险恶用心。

我想强调的是，美国自身人权和宗教自由状况劣迹斑斑，抗击疫情不力，种族歧视、暴力执法、虐囚丑闻层出不穷，枪支暴力犯罪率常年高居世界第一，年均造成上万人死亡。美国国内少数族裔的宗教状况令人担忧。美国政府应该把精力放在解决自身问题上，而不是编造别国的谎言。

蓬佩奥等个别政客可能在一段时间欺骗所有人，可能在所有时间欺骗一些人，但是不可能在所有时间欺骗所有人。无论他们如何撒谎、欺骗，新疆繁荣稳定的局面不会改变，中国发展进步的步伐不会停止。这就是对他们最好的回答。

路透社记者：关于近期在斐济发生的事，台湾官员称大陆外交官行为“粗野”。你有何回应？

赵立坚：他们完全是倒打一耙，胡说八道。

日本共同社记者：据报道，一名在香港涉嫌暴动罪被捕的香港中文大学女学生获得德国“政治庇护”。中方对此有何评论？

赵立坚：我不掌握你所提的有关情况。中方的立场是一贯的、明确的。我们一贯反对外国在涉港问题上干涉中国内政。

路透社记者：美国国务卿蓬佩奥称出于对安全问题的担忧，美国、巴西需要降低对中国出口商品的依赖，你有何回应？

赵立坚：我注意到了有关报道。中方坚决反对美国个别政客出于冷战思维和意识形态偏见，对中国和其他国家开展正常经贸合作进行蓄意抹黑污蔑、挑拨离间。

中国和巴西是全面战略伙伴。今年以来，尽管面临疫情带来的负面影响，中巴务实合作仍实现逆势增长。今年前9个月，中巴贸易额达到865亿美元，同比增长4%。这充分表明，中巴务实合作基础十分深厚，韧性强劲，互利互惠，得到两国各界广泛支持，不会也不应受到外界干扰。

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