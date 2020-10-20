综合消息：中东多国新冠疫情反弹

新华社多哈10月19日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区一些国家新冠疫情出现反弹。以色列卫生部19日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例1767例，18日新增确诊则为339例。截至目前，该国累计确诊304876例，累计死亡2263例，累计治愈278394例。

沙特阿拉伯卫生部19日说，该国19日新增确诊病例381例，累计确诊342583例，累计治愈328895例，累计死亡5201例。沙特卫生大臣陶菲克·拉比耶当天说，目前一些国家正在经历第二波新冠疫情，主要是由于民众没有坚持采取戴口罩等预防措施。他呼吁民众采取预防措施。

科威特19日新增确诊病例686例，累计确诊116832例，累计死亡710例，累计治愈108606例。根据科威特卫生部要求，抵达科威特的人员需要出示新冠病毒核酸检测结果为阴性的文件，同时还应当在家中或固定机构隔离14天，但对出境旅行人员的限制相对宽松。

土耳其卫生部19日说，该国当日新增确诊病例2026例，这个数据不包含无症状感染者。至此，土耳其累计确诊349519例，累计死亡9371例，累计治愈305427例。

阿尔及利亚19日说，该国新增确诊病例214例，累计确诊54616例，累计死亡1865例，累计治愈38275例。阿尔及利亚国家石油公司19日宣布，受新冠疫情影响，该公司出口能源收入大幅下降。阿尔及利亚政府考虑将相关能源公司合并，减少行政开支。

约旦卫生部19日说，该国当日新增确诊病例1364例，累计确诊38937例，累计死亡380例，累计治愈7006例。鉴于疫情不断恶化，约旦卫生部当日再次呼吁民众承担起防疫责任，严格遵守防疫措施，在公众场合佩戴口罩。

伊朗卫生部19日说，该国当日新增确诊病例4251例，累计确诊534631例，累计死亡30712例，累计治愈431360例。

还有一些中东地区国家19日更新了累计确诊病例数：利比亚49949例，阿拉伯联合酋长国116517例，巴勒斯坦59082例，摩洛哥175749例，苏丹13724例，埃及105547例。（执笔记者：杨元勇；参与记者：郑思远、王峰、尚昊、张淼、涂一帆、王薇、陈霖、黄灵、冀泽、潘晓菁、苏小坡、熊思浩、陈斌杰、马意翀、郑一晗、李碧念）

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