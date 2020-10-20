中国经济三季度再增长 外资持续看好国内市场

根据中国国家统计局周一发布的数据，中国经济在第三季度进一步复苏，前三季度国内生产总值722786亿元，同比增长0.7%。分季度看，在经历了一季度6.8%的下降之后，中国GDP在第二季度实现反弹，同比增长3.2%，并且在第三季度继续保持增长态势，实现同比增长4.9%。

有外媒和分析人士认为，中国的复苏得益于对新冠疫情的成功控制和积极扩大开放，再次向境外资本传递出积极信号。

中国经济企稳回升 世界对中国复苏充满信心

国际货币基金组织（IMF）13日公布最新一期《世界经济展望报告》，预测2020年世界经济将萎缩4.4%，并预计2021年增长率将反弹至5.2%。数据显示，2020年中国的国内生产总值（GDP）将增长1.9％，2021年将增长8.2％。在主要经济体中，只有中国有望在2020年实现经济正增长，再次反映出世界对中国经济复苏的信心。

中国在世界范围内率先实现经济的企稳回升，主要得益于一系列适时有力的措施。“中国应对疫情的措施似乎是经济增长的‘灵丹妙药’，中国经济的增长令人感到惊讶。”在美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的文章中，渣打银行首席执行官指出，新冠疫情在全球范围内造成经济衰退，不断上升的确诊数据威胁着脆弱的经济复苏趋势。“而与此同时，中国作为最先受到疫情冲击的国家，其颇具影响力的经济再次恢复了增长。”

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）发文

正如英国广播公司（BBC）的报道所说，“中国贸易增长，而其他国家仍在疫情中挣扎”。IMF预测2020年日本经济将收缩5.3％，印度经济将收缩10.3％，美国也会出现4.3%的负增长，并且可能到2021或者2022年才能恢复到疫情前水平。当世界大部分地区在疫情阴影下小心维护经济复苏势头时，中国经济开始大步前进。彭博社称，IMF的数据显示，在疫情背景下中国GDP增长将远远超过美国。

日本《每日新闻》则以《中国第三季度 GDP增长4.9% 摆脱疫情影响经济复苏加速》为题报道指出，中国经济已经实现连续两个季度的正增长，因新冠疫情而下滑的经济形势正在加快复苏的步伐。

在应对疫情这场“大考”时，中国坚持生命至上，及时阻断疫情传播，率先实现复工复产、复商复市，为经济复苏回暖奠定了基础。富达国际的市场评论员表示，“这一点就令人印象深刻，投资者清楚地看到了机会。”

营商环境持续改善 外商投资中国前景乐观

2020年正值深圳特区成立40周年，从1981年发出新中国第一张外资企业营业执照至今，深圳累计设立外商投资企业超过9万家，累计吸收合同外资近3000亿美元。今年1至7月，全市实际使用外资近49亿美元，势头不减。日前《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》已正式印发。未来如何深化改革、怎样扩大开放，靠什么打造市场化法治化国际化营商环境，有了更加清晰的方向。

数十年来，中国致力于打造国际一流营商环境，进一步优化法治化、国际化、便利化营商环境，用实际行动释放出进一步扩大开放的强劲信号。今年正式实施的《外商投资法》，就从法律法规层面给外商在华利益提供了有力保障，并确立了与国际接轨的基本制度，更好地营造了内外资企业公平竞争的营商环境。

在此背景下，许多在华外企也迎来了自己的春天。据朝鲜半岛研究中心统计数据，在华韩企今年第三季度(7～9月)业绩创下两年以来的最高值。电气电子行业第三季度业绩和汽车行业的第四季度的前景均为2015年开始统计以来的最高值，进入中国市场的韩国企业业绩与前景正在明显恢复。

在《欧洲基金》杂志举办的论坛中，韦莱韬悦(Willis Towers Watson) 的研究主管施恩表示，“我们（对中国的投资前景）很乐观。未来十年，中国资本市场的改革和开放有望继续，这将使投资中国成为全球投资者更明智的选择。”

中国积极扩大开放 贡献全球经济发展

中国海关总署10月发布的最新数据显示，三季度中国进出口达到8.88万亿元，同比增长7.5%，季度增速转负为正。其中，出口增长10.2%，进口增长4.3%。三季度进出口、出口、进口总值都创下季度历史新高。与此同时，中国前三季度外贸进出口增长0.7%，累计进出口总值年内首次实现同比正增长。

“中国的出口目前处于疫情爆发以来最高水平。” 英国《太阳报》在报道中说，“最新数据显示，自从新冠疫情全球蔓延以来，中国的经济正以最快的速度增长。”

委内瑞拉新闻机构Telesur English发文说，“中国经济活动恢复正常的速度超出了预期。第二季度经济数据是一个惊喜，这得益于强大的政策支持和出口弹性。”“国际货币基金组织的研究表明，尽管新冠疫情对国际市场产生了影响，但中国的经济增长前景‘比其他新兴经济体要强得多’。”

在“后疫情时代”，中国积极扩大开放，举办进口博览会、大幅放宽外资市场准入，不仅推动自身取得越来越亮眼的各项数据，也同世界经济的联系更加紧密，为世界经济发展作出贡献，进一步推动国际国内双循环相互促进新格局的形成与完善。

中国经济复苏将带来乘数效应，带动其他国家经济恢复。俄罗斯“红色春天”通讯社发表分析文章，俄罗斯科学院远东研究所首席研究员、战略和技术分析中心专家瓦西里·卡申指出，中国经济第三季度增长4.9%，预测中国GDP增长到年底有望达到5%。“总体而言，这意味着，未来几年中国对世界经济增长的贡献率很可能占30％，这与其他20国集团经济体的贡献率形成鲜明对比。”

《华尔街日报》以“中国经济的增长克制了新冠疫情对全球经济的损害”为题发文

“中国经济的增长克制了新冠疫情对全球经济的损害。”《华尔街日报》发文称，根据IMF预测，疫情引起的全球经济衰退将不会像以往估计的那样严重，得益于世界各地政府的大力干预以及中国的快速复苏。

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