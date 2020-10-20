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中国代表敦促中非共和国如期顺利举行选举

2020年10月20日13:39  来源：新华网
 

新华社联合国10月19日电 中国常驻联合国副代表戴兵19日在安理会中非共和国局势会议上发言，敦促中非共和国如期顺利举行总统和议会选举。

戴兵说，当前中非共和国局势整体向好。中非共和国政府积极推进和平协议落实，在巩固政府权威、安全部门改革、经济社会发展等方面取得积极进展。与此同时，中非共和国面临严峻的安全、人道和新冠肺炎疫情挑战，今年底即将迎来新一轮总统和议会选举。国际社会应保持关注和支持。

他说，此次选举是中非共和国和平协议签署以来的首次大选，对巩固和平进程具有重要意义。中非共和国政府克服多重困难和挑战，积极开展选举筹备。相信中非共和国各方将继续有序推进筹备工作，如期举行选举。

他说，中非共和国需要一个安全稳定的环境，但武装组织暴力冲突不时发生。中方呼吁各武装组织积极响应联合国秘书长全球停火倡议，立即停止暴力活动，切实遵守和平协议。国际社会应支持中非共和国政府加强安全能力建设，逐步承担起自主保护人民的责任。在这方面，中方重申安理会应当早日解除对中非共和国武器禁运。

他说，实现中非共和国长治久安需要综合施策，加大发展领域投入。国际社会应支持中非共和国政府落实国家复兴与建设和平计划，帮助中非共和国加强基础设施建设，保障就业，改善民生。当前新冠肺炎疫情加剧当地人道危机，影响经济社会发展。国际社会应积极伸出援手，帮助中非共和国有效控制疫情。

他说，中方支持安理会根据秘书长建议，将联合国中非共和国多层面综合稳定团授权延期一年。

(责编：苏缨翔、燕勐)
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