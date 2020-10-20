欧英同意大幅提高谈判力度避免英国“无协议脱欧”

欧盟—英国联合委员会19日就欧英未来关系谈判举行第四次会议，会后欧盟通报双方同意大幅提高谈判力度，冀望在今年12月31日英国“脱欧”过渡期结束之时达成协议，避免英国“无协议脱欧”。

据欧盟委员会发布的声明，当日欧盟委员会副主席谢夫乔维奇与英国内阁办公厅大臣戈夫共同主持会议。由于距离12月31日仅剩两个多月的时间，谢夫乔维奇在会上强调双方需要全力弥合分歧达成共识，推动2021年1月1日起全面执行“脱欧”协议，即届时避免英国“无协议脱欧”。

声明称，实现这一目标要“超越常规”，为此双方同意“大幅增强各个层级的接触”，包括在11月中旬再度举行欧盟—英国联合委员会会议。

声明特别提及引发欧盟严重关切的北爱尔兰问题。今年9月英国政府公布《内部市场法案》，表示当中的涉北爱尔兰条款如与去年10月欧英达成的“脱欧”协议相左，英国政府将以法案条款为准，欧盟随即批评这一条款将凌驾于“脱欧”协议之上，英国此举严重破坏国际法及欧英互信。

为此声明呼吁英国遵守“脱欧”协议有关北爱尔兰问题的协定，确保今年12月31日正式“脱欧”后北爱尔兰留在欧盟单一市场并遵守欧盟相关法规，要求英方依照“脱欧”协议尽快就欧盟驻北爱尔兰办事机构、商品经北爱尔兰进入欧盟市场、北爱尔兰执行欧盟“禁止国家援助”条款等问题做出切实可行的安排。

受北爱尔兰问题影响，9月以来欧英以经贸议题为核心的未来关系谈判陷入僵局，令市场越发担心明年1月1日英国或“无协议脱欧”。果真如此，欧英贸易将回到世贸组织框架下，重新实施边检和关税，致使贸易成本增加。(记者 德永健)

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