大陆大力协助台资企业保持稳步复苏态势

本报北京10月19日电 （记者张盼）从国台办获悉，过去9个多月，大陆各地区各部门想台商所想、急台商所急，采取包括出台助力台企“11条措施”在内的一系列纾困举措，大力协助台资企业做好疫情防控和复工复产，保持了稳步复苏态势，一些积极变化正在增长。

台湾工业总会日前发布新冠肺炎疫情对台商投资大陆影响调查，称超八成大陆台企营运受到影响，超五成台企产能未恢复到七成以上，近一成业者仍停工。

国台办发言人朱凤莲对此表示，新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行，导致全球投资、贸易萎缩，世界经济陷入衰退。这一影响是全球性的、普遍性的。在大陆的台资企业自然也难以置身事外。

谈到大陆大力协助台企复工复产、稳步复苏，朱凤莲以大陆台企最为集中的江苏昆山为例介绍说，昆山现有3700多家台企，均已恢复生产，没有台企因疫情仍然停工。当地有关部门积极帮助相关台企解决劳动用工、产业配套、防疫物资等方面困难，为台商返回大陆提供最大便利。当地台企也加紧复工复产，尤其从事笔记本电脑、平板电脑、服务器等电子产品制造业的相关台企订单持续增多，业绩逆势增长。据统计，1至8月昆山新批台资项目118个，同比增长5.4%，增资项目47个，同比增长27%，充分显示广大台商台企看好大陆、扎根大陆的信心。面对不利的外部环境，很多台企也积极寻求拓展内需市场，参与大陆新型基础设施建设，和大陆企业合资、合作并取得长足发展。

朱凤莲说，根据海关总署公布数据，1至9月两岸贸易额1853.8亿美元，同比增长12.4%。其中大陆对台出口430.5亿美元，同比上升8.2%；大陆自台进口1423.3亿美元，同比增长13.7%。从单月看，8月台湾对大陆出口创历史新高，9月台湾对大陆出口占台湾出口总额比重46.24%，创历史单月第二高。不少台资项目在大陆开工投产或增资扩产，呈现投资金额大、科技含量高的特点。

朱凤莲强调，我们正加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扩大对外开放力度，持续优化营商环境，全力推进高质量发展。今年上半年，总体减税降费超1.5万亿元，更多企业从中受惠。各项惠台利民措施为广大台胞台商释放更多利好。大陆经济稳中向好、长期向好态势更加巩固，始终是台商台企投资兴业最佳选择和未来发展最大机遇。

朱凤莲说，广大台商台企对这一点看得非常清楚，从近期的鲁台会、津台会、赣台会以及即将举办的京台科技论坛、重庆·台湾周、浙江·台湾合作周等经贸活动中都可看到，台胞台商投身大陆发展热潮，定能实现自身更大发展。

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