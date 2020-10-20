智库建议英国金融“向东看”

英国伦敦智库“新金融”19日发布报告，建议英国明年全面脱离欧洲联盟后调整金融市场规则，深化与亚洲新兴市场联系。

英国今年1月31日正式“脱欧”，今年12月31日结束过渡期后，无需再遵循欧盟金融市场规则。路透社报道，欧盟金融活动中近三分之一关联英国。

“新金融”所作《“脱欧”之后》报告指出，英国离开欧盟将是一场“地震”，将严重破坏英国银行和金融业与欧盟关系。英国未来不太可能有很多机会直接进入欧盟金融市场，但会成为一名重要的“自由代理人”，利用所擅长的金融衍生品、交易、金融科技和可持续融资等方面能力，参与制定全球金融标准。

“当前地缘政治背景极具挑战性，但我们认为（英国）仍有机遇拓展金融服务贸易，与美国、日本、瑞士等市场和新加坡、澳大利亚等较小规模市场增进伙伴关系。”

报告建议英国政府为实质性偏离欧盟规则设定为期至少一年的宽限期，让各银行有机会适应“新世界”。

报告认为，英国如果调整银行和保险业资本要求、税收和监管，有助于伦敦继续保持全球竞争力。报告建议政府组建委员会，评估英国金融领域竞争力。

路透社报道，英国政府近期将公布“脱欧”后金融服务法案，为未来监管金融领域并保证其竞争力制定框架。

报告获得英国巴克莱银行支持。依据官方网站介绍，“新金融”2014年成立，主张资本市场应推动增进经济和社会福祉。这家智库每年定期举办约30场私人宴会、简报会和专题研讨会。（海洋）【新华社微特稿】

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