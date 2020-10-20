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英国为“脱欧”做两手准备

2020年10月20日07:54  来源：新华网
 

英国政府本周将为完全脱离欧洲联盟后英欧关系做两手准备，一方面与欧盟尝试为“濒死”的未来关系谈判注入一线生机，另一方面则将启动大规模宣传活动，呼吁工商业界准备应对可能来临的“无协议脱欧”。

因可能改写“脱欧”协议而引发欧盟强烈不满的《内部市场法案》本周将接受英国议会上院审议。知情人士披露，政府有意稀释法案争议条款，以推动未来关系谈判。

【试探立场】

英国负责“脱欧”贸易关系谈判的内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫18日说，只要欧盟愿妥协，达成未来关系协议的大门仍然“半开”。

路透社分析，这一表态比上周英国首相鲍里斯·约翰逊的说法“缓和”。约翰逊上周在欧盟峰会结束后说，英国已准备好退出欧洲单一市场和关税同盟。

英国《金融时报》报道，约翰逊强硬表态与欧盟峰会声明没有提及“加强”谈判有关。欧盟提前披露的声明草案有这一说法，但正式文本将其删去。欧盟官员解释，措辞变化只是无心失误，英方有小题大做之嫌。荷兰首相马克·吕特16日说，英方依据声明认定欧盟不愿达成贸易协议是“误读”，“误会已消除”。

目前英欧未来关系谈判仍遭搁置，但欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶19日将与英方首席谈判代表戴维·弗罗斯特视频连线，讨论未来关系谈判框架。按照英国《卫报》报道的说法，欧英双方都预期正式谈判会在短期内恢复，英方据信为恢复谈判设定的条件包括：每天都安排谈判日程，双方都有所让步并着手拟定未来关系协议法律文本。

欧方目前抵触草拟协议文本，认为双方应先为争议议题框定大致解决方向。不过，鉴于双方都有意就渔业和公平竞争环境等议题寻求妥协，欧方知情人士判断，恢复谈判障碍不多。

按照《金融时报》报道的说法，弗罗斯特和戈夫都是约翰逊“最亲密盟友”，两人本周都将试探欧盟是否愿妥协。戈夫定于19日与欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇在伦敦会晤，商讨如何执行已具法律效力的“脱欧”协议。

【稀释法案】

美国彭博新闻社报道，戈夫19日将与谢夫乔维奇谈及英国正推动议会通过的《内部市场法案》。

英国议会上院定于当天二读法案。法案将允许英国今后推翻“脱欧”协议涉及北爱尔兰地区贸易安排的部分内容。欧盟对此强烈反对，指认该法案破坏欧英互信。

不过，知情人士18日告诉彭博社，上院议员不大可能否决整部法案，但一定会争取删除法案中争议条款。

有人推断，英政府强行推动法案原本就是一种“谈判战术”。也有人预期，政府官员可能准备好“同意添加额外保证”，以稀释法案所含争议权力。而且，如果英欧达成贸易协议，政府可能不需要这些权力。

【提醒商界】

在释放有意继续谈判信号的同时，英国政府本周启动口号为“时间不多了”的宣传活动，呼吁工商业界加紧筹备“无协议脱欧”，特别注意海关规则的变更。

戈夫在活动启动声明中说：“别搞错，变革再有75天就会来，而留给企业行动的时间不多了。”

约翰逊和戈夫20日将与英国商业组织和企业代表会晤。英国税务海关总署也将致信大约20万家与欧盟有往来的贸易商，提醒他们新的海关和税务规则。

《金融时报》报道，英国一旦退出欧洲单一市场和关税同盟，会大幅加重企业每年的报关负担。“无协议脱欧”还会导致贸易遭遇额外关税和配额限制。如果英欧关系破裂，双方边界地带可能出现混乱。

英国工业联合会和欧洲工商业联合会18日分别呼吁英欧双方迅速回归谈判桌。

英国工业联合会与代表英国700多万名工人和19万家企业的70多家商业组织18日联合发表声明，呼吁英欧尽快达成协议。“现在是时候展现历史性政治领导力了。协议可借助妥协和坚韧达成。”

欧洲工商业联合会总干事马库斯·拜雷尔说：“协议仍有可能达成，这是避免不确定和大混乱的唯一方法。”（海洋）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
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