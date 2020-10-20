韩政府拟向千万人发消费券

韩国政府18日证实，打算本月底开始向超过1000万名民众陆续发放餐饮、展览、运动等领域的消费券，从而提振因新冠疫情陷入低迷的内需。

本月以来，韩国单日新增病例在100例左右，16日起保持在两位数。

【刺激消费】

韩联社以韩国企划财政部和文化体育观光部等政府部门为消息源报道，韩国政府正在研究本月底启动包括发放8大类消费券的提振内需对策。

韩联社报道，即将发放的消费券涉及住宿、旅游、演出、电影、体育、展览、餐饮、农副产品。

消费者28日起可以在订购电影票时得到6000韩元（约合35.2元人民币）优惠，优惠的电影票30日起可以使用；11月2日至30日使用体育运动设施并消费超过8万韩元（469元人民币）的消费者，可以得到3万韩元（175.9元人民币）退款；消费者预订并支付酒店房费时可以获得3万韩元至4万韩元（175.9元人民币至234.5元人民币）的折扣；购买展览和演出门票时可以分别获得40%和每人8000韩元（46.9元人民币）的优惠。

此外，韩国两大购物节即将拉开帷幕，购物旅游体验节定于11月1日起线上、线下举行，为期15天；海鲜体验节定于本月26日至11月15日举行。

【兼顾防疫】

韩联社以韩国政府人士为消息源报道，政府在考虑发放消费券的同时意识到部分提振内需政策可能增加人员流动和聚集并带来疫情传播风险，因此正在研究防疫对策。若疫情反弹，将随时停止相关活动。

韩国原本打算8月发放消费券，因当时疫情反弹而推迟。

政府方面说，消费券将发放给同意遵守戴口罩等防疫规定的消费者，政府将从22日开始检查一些设施是否严格遵守防疫指导意见。

韩国保健福祉部长官朴凌厚说：“我们提供消费券，同时保持疫情可控。”

韩国中央防疫对策本部18日通报，截至当天零时，韩国较前一天零时新增91例确诊病例，累计确诊25199例。

韩国刚刚结束9月28日至10月11日的“中秋特别防疫期”，12日起把社交距离第二级防控措施下调至第一级、即最低级别，只是首都圈地区继续适用部分第二级防控措施。韩国防疫部门提醒，近段时间集体感染风险犹存，不可放松警惕。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)