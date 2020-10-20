欧盟峰会聚焦多重挑战

欧盟国家领导人近日在布鲁塞尔举行会晤，就新冠肺炎疫情、英欧未来关系谈判、气候变化、欧盟对外关系等焦点问题进行了讨论。

欧洲理事会在会后发布的新闻稿中说，欧盟领导人同意继续在隔离政策、跨境病毒追踪、检测策略、检测手段联合评估、旅行限制等方面加大协调力度。欧盟还就疫苗公平分配达成一致，并已经同多家医药公司达成疫苗采购协议。获得疫苗初期，欧盟成员国将按照人口比例分配疫苗。

英国与欧洲未来关系谈判是此次峰会的重要内容之一。此前，英国首相约翰逊表示，如果10月15日前达不成协议，英国将退出谈判。峰会期间，欧盟及德国、法国等国家领导人传递出团结的信号，表示欧盟成员国立场一致，全力支持欧委会及英国“脱欧”事务欧盟首席谈判代表巴尼耶的工作，愿意继续谈判，争取达成协议，但不会在原则问题上妥协。欧盟重申，12月31日英国“脱欧”过渡期将结束。目前，欧英双方在关键问题上分歧明显，尤其在渔业、公平竞争环境及治理领域的谈判仍陷僵局。欧盟敦促英国采取必要行动，推动未来关系谈判继续向前迈进。

在应对气候变化方面，欧盟领导人对在2030年设立新的减排目标进行了讨论。欧委会新提交的报告称，为实现应对气候变化《巴黎协定》确定的减排目标，欧盟需要在2030年实现在1990年基础上减排55%的目标。欧委会将继续同成员国协商，以期在今年12月就新的减排目标达成一致。

峰会期间，欧委会主席冯德莱恩和芬兰总理马林因接触新冠肺炎感染者宣布自我隔离，波兰总理莫拉维茨基正处在隔离期间，均未参加本次峰会。此外，还有多名欧盟及成员国官员近期感染新冠肺炎或处于隔离状态。德国总理默克尔宣布，拟于下个月在德国举行的欧盟领导人峰会将取消。

随着欧洲疫情再次反弹，欧盟将重新评估面对面峰会的必要性。欧洲理事会主席米歇尔认为，类似东地中海局势、欧英未来关系谈判等重大敏感问题很难通过视频会议充分讨论，未来几周，欧盟将继续努力确保机构运转。

（本报布鲁塞尔10月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 16 版）

(责编：白宇)