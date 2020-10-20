多国力促汽车业复苏（国际视点）

德国智库伊弗经济研究所近日发布报告称，德国汽车业界的发展预期指数，已由4月的负89点提升至9月的负19点。图为近日，一名工人在位于德国茨维考的大众汽车工厂检查准备下线的新车。

新华社发

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随着疫情防控措施日趋常态化，众多车企纷纷复工复产，一度遭到破坏的汽车产业链供应链逐步修复。与此同时，多国政府出台相关扶持措施，众多车企也纷纷加大研发投入，以适应汽车产业清洁化、电动化、智能化的新趋势。

近期，多国汽车市场显露复苏迹象。根据最新数据，9月份，韩国汽车生产、消费、出口均实现增长，其中出口同比增加14.8%。意大利汽车销量实现了今年以来首次增长，增幅为9.5%。德国新注册车辆26.5万辆，同比增长8.4%，迎来今年首次反弹。特别是中国市场需求迅速复苏，带动了众多跨国车企在华销量稳步攀升。

汽车业初现微弱复苏迹象

欧洲各国汽车厂和销售商自6月以来陆续恢复运营，汽车行业开始呈现微弱复苏迹象。

德国智库伊弗经济研究所近日发布报告称，德国汽车业界的发展预期指数，已由4月的负89点提升至9月的负19点。德国汽车进口商协会发表声明称，德国市场已从上半年的大幅下跌中逐步恢复过来。据该机构报告，德国9月私人购车量增长了18%，商业运营车的销售量增长了3.5%。

根据德国联邦汽车交通局统计，9月德国新注册车辆26.5万辆，同比增长8.4%。大众、宝马、戴姆勒等车企9月营收均呈现增长态势。此前，大众集团已宣布终止在德国工厂的短时工计划，约2万名时薪工人将恢复正常工作时间，宝马同样大幅减少了短时工。

随着国内疫情的稳定、海外工厂的陆续开工以及各类支持措施逐步奏效，韩国汽车业近期呈现逐步恢复势头。据韩国各大车企10月5日公布的销售数据，现代汽车、起亚汽车、韩国通用、雷诺三星、双龙汽车五大整车厂商9月全球销量同比增加0.9%，达到70多万辆，创下今年以来首个单月同比增长纪录。

中国市场需求迅速复苏带动众多跨国车企在华销量稳步攀升。丰田汽车8月在中国的销量增长27.2%，自4月以来连续5个月超过去年；本田汽车今年8月在中国的销量同比增长19.7%。《日本经济新闻》称，在全球汽车行业因疫情而受到打击的背景下，中国市场率先反弹，日本厂商将抓住中国市场的机遇加快复苏步伐。

根据德国蓓睿适咨询公司的数据，在中国市场迅速恢复的带动下，德国车企在中国的业务蓬勃发展，与去年同期相比，宝马业务量增长45%，奔驰增长19%，奥迪增长18%。“全球汽车行业的乐观迹象来自中国，与中国有紧密联系的车企都实现了业绩大幅反弹。”德国杜伊斯堡—埃森大学汽车研究中心主任费迪南德·杜登赫费尔说。

自救与政府支持措施并重

尽管汽车业出现微弱复苏，汽车市场整体需求依然低迷。不少车企继续加大裁员、技术改造等措施力度。

目前，德国汽车行业直接雇用约80万名员工，加上电气工程和金属生产等上下游供应商，雇员总数可达93.6万。疫情发生以来，汽车行业近60%的员工从事短期工作，未来也面临大量裁员风险。德国《汽车周刊》援引专家数据预计，今年德国汽车业或将裁员10万人。

据意大利媒体报道，意政府于8月1日开始的刺激计划促进了汽车销售。根据意大利补贴政策，用10年以上旧车置换低排放新车，可获得3500欧元补贴，新能源车的购置补贴更是高达8000欧元。

疫情期间，韩国多个车企的海外及国内工厂被迫停工，汽车产量和出口大幅下滑。为帮助车企摆脱困境，韩国政府及车企积极采取措施应对挑战。

韩国中央和地方政府以及整车厂商联手设立5000亿韩元（1美元约合1140韩元）规模的担保基金，用来扶持中小型汽车零件供应商，以维护产业链畅通。韩国政府提前购买公共部门所需汽车并预付70%的款项，还将3月至6月的汽车个别消费税下调70%，以刺激汽车消费。

现代汽车集团1000余名高管自愿降薪两成，为企业分担困难。在日本本土及海外工厂陆续停摆后，日产、马自达、三菱均实施了裁员计划。为整合内部人力资源，三菱汽车（泰国）公司启动“自愿辞职项目”，针对工龄超过一年但不超过54岁的全职员工实施裁员政策，根据员工的年龄和工龄进行薪资补偿。

积极顺应产业发展新趋势

疫情防控期间，各国政府和车企开始思考未来汽车产业的发展方向，积极顺应汽车业发展新趋势。

韩国政府将“未来汽车”列入国家三大重点培育产业。为此，韩国未来五年计划投资20.3万亿韩元推广电动车和氢能汽车、对老旧柴油车进行提前报废或加装过滤装置，帮助汽车产业结构调整与绿色转型。韩国产业通商资源部发布的数据显示，今年1月至6月，韩国电动汽车出口同比增长81.9%；氢燃料电池汽车出口同比增加67.7%；插电式混合动力汽车出口同比增加26.2%。

分析认为，全球汽车产业将加速向清洁化、电动化和智能化转型。车企纷纷计划加大研发投入。现代汽车计划力争到2025年实现电动汽车销售100万辆、全球市场份额升至10%以上。丰田、本田和马自达计划继续加大对氢能源汽车、智能汽车的投入。已经推出氢燃料电池汽车量产车型的丰田正在全力研发氢燃料电池商用车辆。

10月7日，欧洲议会正式批准全新的《欧洲气候法》草案，进一步加大了温室气体减排力度，为汽车业转型提供了更大动力。根据欧洲汽车制造商协会的数据，今年第二季度，电动汽车已占到欧盟汽车总销量的7.2%，而去年同期仅为2.4%。9月，德国、英国、法国、挪威、瑞典、葡萄牙、意大利、瑞士、西班牙九国电动汽车销量继续上升，注册量合计13.3万辆，同比上升195%。

9月底，大众集团发布声明说，计划到2024年与其中国合作伙伴一起，在中国电动汽车领域投资约150亿欧元。大众计划在5年内在中国市场推出15种新型电动汽车。宝马集团宣布，其电动SUV车型iX3将由华晨宝马汽车公司在沈阳的工厂独家生产，并向全球供货。

费迪南德·杜登赫费尔说，疫情导致全球汽车市场萎缩，企业销售额骤减，积极拥抱新趋势将给汽车业发展带来新机遇。“必须加大各国间合作力度，才能弥补疫情造成的损失，并在疫情后实现快速发展。”

（本报柏林、首尔10月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 16 版）

(责编：白宇)