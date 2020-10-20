“中国成功控制住疫情，率先恢复经济增长，并通过与其他国家加强合作，实现互利共赢。中国的发展经验值得借鉴。”墨西哥工业发展与经济增长研究院院长何塞·德拉克鲁兹在接受本报记者采访时表示，中国是推动全球经济增长的重要引擎，为各国提供了共同发展机遇。

德拉克鲁兹认为，近年来，中国通过产业政策支持和区域发展策略等，大力推进基础设施建设，构建创新生态体系，培育新产业、新业态和新模式。5G、大数据、人工智能等新技术蓬勃发展，科技创新领域取得丰硕成果。中国政府为企业释放潜力、提高竞争力创造了优良环境。同时，中国加快构建开放型经济新格局，设立多个自由贸易试验区，为各国企业在华投资创造便利，有效提升了国际合作水平。

“中国实施改革开放以来，经济社会快速发展，国际影响力不断提高。中国始终秉持合作共赢理念，与各国共享发展红利，用实际行动推动构建人类命运共同体。”德拉克鲁兹表示，在全球经济衰退、保护主义抬头的背景下，共建“一带一路”倡议是对世界各国加强互联互通的一种创新，为世界各国企业和投资者等提供发展和增长机遇。当前，越来越多的中国企业参与到拉美国家基础设施建设等领域中，为拉美国家经济社会发展作出积极贡献，拉中关系变得更加紧密。

德拉克鲁兹表示，改革开放以来，中国已成功使8亿多人脱贫。今年脱贫攻坚任务完成后，中国将提前10年实现联合国《2030年可持续发展议程》的减贫目标，这是中国经济社会发展的重大成就。“中国实施的五年规划是依据时代需要提出的战略部署，兼顾国内国外面临的机遇与挑战，注重将技术进步纳入发展愿景，规划富有针对性和活力，体现了中国不断完善和发展的治理体系和能力。”

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 03 版）

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