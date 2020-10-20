中国经济复苏将带来乘数效应（国际论坛）

中国在实现自身经济发展的同时坚持开放合作，为稳定世界经济作出重要贡献

中国国家统计局10月19日公布的最新数据显示，第三季度中国经济增速加快，同比增长4.9%；前三季度中国经济同比增长0.7%，实现由负转正。根据中国官方近期公布的数据，今年前三季度，中国实际使用外资同比增长5.2%，货物贸易进出口总值同比增长0.7%。来自中国经济生活各个领域的数据表明，中国有效化解了疫情造成的影响。国际货币基金组织等机构均表示，中国将是今年唯一实现正增长的主要经济体。

在疫情导致全球经济下滑的背景下，中国经济稳健复苏。中国是世界经济增长的重要引擎，中国经济复苏将带来乘数效应，带动包括俄罗斯在内的其他国家经济恢复。

疫情造成部分企业的生产活动减少甚至暂停，全球供应链受到波及。中国迅速复工复产，并大力发展数字经济，有效保障了产业链供应链稳定。

中国拥有14亿人口规模的内需市场，这是中国经济发展的有力保障。中国拥有稳定和发展经济所需要的多种因素，包括现代化的经济结构、充足的金融资源以及大量的人才储备等，因此有能力应对挑战。

为消除疫情造成的负面影响，中国政府采取了一系列措施，推行有针对性的财政和货币政策，优化财政支出结构、提供税收优惠。政府将稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期作为工作的重点方向。中国政府在2020年底前消除绝对贫困的决心不改，非常令人鼓舞。

科研领域取得的成就为中国经济的长期发展提供了持续动力。根据国际专家的说法，在未来几年中，数字经济将占世界贸易的20%—25％。目前，中国在信息和通信技术等方面表现出色。

中国在实现自身经济发展的同时坚持开放合作，为稳定世界经济作出重要贡献。今年前三季度，中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资130.2亿美元，同比增长29.7%。目前，共建“一带一路”框架内的各项工作继续推进。中国的医疗物资和人道主义援助通过中欧班列被运送到相关国家和地区，有效帮助各方抗击疫情。

习近平主席在亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞时指出，中国始终支持多边主义、践行多边主义，以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展。4年多来，亚投行已投资100个基础设施项目，投资总额超过200亿美元。疫情防控期间，亚投行推出初始规模100亿美元的新冠肺炎危机恢复基金，支持成员应对疫情和恢复经济。

中国是外国投资者最为关注的国家之一。今年1月1日起，《中华人民共和国外商投资法》及其实施条例施行。今年4月1日起，证券公司外资股比限制取消。中国继续放宽市场准入，推动贸易和投资自由化便利化。经济持续快速发展和改革开放深入推进等利好因素，将进一步提高中国对外资的吸引力。

（作者为俄罗斯财政部高级研究员）

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 03 版）

(责编：白宇)