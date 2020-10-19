南非总统：经济复苏的关键是创造就业机会 

人民网约翰内斯堡10月19日电（王磊）南非总统拉马福萨在其19日发布的总统每周通讯中表示，南非正从新冠肺炎疫情的破坏中恢复，经济复苏的关键任务将是创造就业机会。

拉马福萨表示，在劳动力市场从疫情中复苏的同时，相关激励措施将保护和创造直接资助的就业机会和生计支持干预措施。除了原有方案，政府还将推出一系列新的刺激措施。

拉马福萨说，政府工作的基础是解决现存社会问题，目的是支持更广泛的社会中存在的相当大的创造力、主动性和体制能力，让人们从事为共同利益服务的工作。这项工作涉及一系列主题，包括粮食安全、结束基于性别的暴力、非正式定居点升级等。这些将补充公共部门的努力，扩大社会影响力，并与各行业建立新的伙伴关系。

刺激计划包括一项新的全国性计划，在学校雇用教师和助教。学校现在正在执行这一计划，为全国各地每个社区提供新的工作机会。公共就业不仅提供非技术性的工作，还将为护士、理科毕业生、工匠和其他人提供就业机会。这项刺激措施还将保护受疫情重创的行业。超过74000名小农也将获得生产投入补助金。

为让尽可能多的人重新工作，南非必须在提供基本服务和关键基础设施、应对社会挑战和改造乡镇和农村社区方面重新夺回失地。拉马福萨说：“公共就业是一种可以实现上述所有目标的工具：在市场复苏的同时，在短期内大规模创造就业机会，并在此过程中创造社会价值。”

通过刺激计划的干预，南非政府将为需要工作的人创造就业机会，同时给社区留下持久影响。拉马福萨表示，这种就业刺激措施支持并补充了私营企业在创造就业机会方面的关键作用，因为随着经济复苏的推进，公共就业的规模将下降。总统就业刺激计划的受益者获得的工作经验和技能将改善他们获得其他就业机会的前景。

拉马福萨说，这一计划将创造实实在在的就业机会，而不是关于未来就业的空头支票。

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