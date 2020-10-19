记者观察：非洲债务危机凸显 支持非洲中国从未缺席

人民网约翰内斯堡10月19日电（王磊）自2月14日埃及确认首例COVID-19病例以来，截至目前非洲已记录160多万例新冠肺炎确诊病例。而受疫情影响，非洲各国政府都面临着收入下降、支出增加、债务危机加剧以及发展指标大幅逆转的局面。

非洲部分国家面临严重债务危机

9月22日赞比亚财政部向民间债权人发出请求要求暂停支付财政部发行的欧洲债券利息六个月，成为新冠疫情下首个债务违约的非洲国家政府。加纳财政部长肯·奥福雷-阿塔（Ken Ofori-Atta）10月14日向媒体表示，国家日常运行的同时要兼顾防控疫情的成本是巨大的，非洲大陆预计将有多达3900万人跌入贫困线以下。

在安哥拉，投资者同样担心政府偿还债务的能力，因为其国有石油公司Sonangol去年没有产生任何利润，如果Sonangol无力偿还国家贷款，那安哥拉也将面临财政困境。

肯尼亚经济事务研究所预测称，若经济复苏缓慢，未来3年内新冠肺炎疫情或给肯尼亚造成累计4.2万亿先令（约合人民币2788亿元）的损失。该研究所首席执行官夸梅·欧维诺（Kwame Owino）表示，由于新冠肺炎疫情在全球造成的持续冲击，就连肯尼亚政府也有拖欠工资的风险。

南非国际事务研究所资深研究员柯布斯(Cobus Van Staden)提出，如果没有迅速和大幅度增加的外部援助来抵御COVID-19疫情并减轻非洲国家债务负担，许多非洲国家的经济可能会崩溃。由此产生的多米诺骨牌效应将危及整个大陆的发展，也会伤害到其他发达国家。

支持非洲 中国从未缺席

今年4月，二十国集团(G20)批准了暂缓最贫困国家债务偿付倡议(DSSI)，参与该计划的贫困国家可以暂停对官方双边债务的偿付，直到2020年底。二十国集团财长和央行行长10月14日举行视频会议，将最贫困国家债务暂缓偿付期再延长6个月至2021年6月底，并将根据届时经济形势于2021年国际货币基金组织和世界银行春季会议时决定是否需要再次延长。

在支持非洲方面，中国从未缺席过。据中国驻南非大使陈晓东介绍，针对新冠肺炎疫情加剧非洲国家经济负担，中方将在落实二十国集团缓债倡议的基础上，在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。目前，中国进出口银行作为双边官方债权人，已同11个非洲国家签署缓债协议。其它非官方债权人也积极参照G20缓债倡议，同一些非洲国家达成缓债共识。中方还将免除15个非洲国家截至2020年底到期无息贷款，并继续推动国际社会特别是G20进一步延长缓债期限。

杰奎琳·穆纳·穆西特瓦（Jacqueline Muna Musiitwa Esq）专门从事中非关系和非洲政治经济的研究，曾于2019年被任命为联合国发展政策委员会成员。她表示，中国与非洲各国的联系从未如此牢固。中国正在通过债务减免、提供抗疫物资以及新冠疫苗为陷入困境的非洲国家提供急需的救助。

南非国际事务研究所所长西迪罗普洛斯表示，非洲因缺少资源和能力面临更大冲击，贫困人口激增，债务问题加剧。面对危机，非洲国家需要加快推进非洲大陆自贸区建设，并深化同中国等重要域外伙伴合作，促进域内外经济贸易合作和价值链融合，以实现经济复苏，创造就业，迎来可持续发展的未来。

非洲国家需要私人债权人提供债务援助

私人债权人在解决非洲债务问题方面需要发挥积极作用。有专家指出二十国集团针对全球最贫穷国家的暂缓最贫困国家债务偿付倡议只涉及官方双边债务，但是非洲参与该倡议的国家今年61%的还本付息将流向私人债权人、债券持有人和像世界银行这样的多边贷款人，而且一些加入DSSI的国家随后被全球评级机构下调了评级。

今年5月，在联合国非洲经济委员会协调下曾成立了包含非洲大陆25个最大私人债权人的组织，该组织一直在推动将非洲债务打包成类似债务抵押债券的工具，由AAA评级的多边金融机构或央行提供支持。这将为各国节省时间，迅速给予它们两年的还款冻结以应对疫情，同时又不妨碍它们今后利用信贷市场为经济复苏提供资金。但私人债权人拒绝了这种笼统的做法，认为非洲国家的债务需要根据具体情况来处理。

柯布斯说，非洲的债务问题并非难解。2020年，非洲大陆的债务偿还额达到440亿美元。这是一大笔钱，但与发达国家政府向本国经济注入的数万亿美元相比微不足道。直到今年年初，许多非洲经济体一直在强劲增长。现在，如果没有外部帮助来抵御疫情影响，这些国家可能面临经济崩溃，而这也将直接影响到发达国家，引起一连串连锁反应。

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