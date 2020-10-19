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尼日利亚学者：非中关系牢不可破

2020年10月19日15:14  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾10月19日电（记者姜宣）近日，尼日利亚《领导者报》及加纳《首页网》《商务金融时报网》等主流新闻网站，刊发了尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫评论文章《透视中非关系》，严厉驳斥所谓中国在非洲“搞窃听”谬论，强调散播仇视中国的无知言论只会进一步加强中非合作。

文章说，美国传统基金会非洲和中东政策分析师约书亚在《非洲政府大楼可能是中国间谍活动的载体》一文中妄加猜测，称中国可能利用其建造或翻修的186所非洲政府大楼监听非洲政府官员等，这种言论毫无根据。实际上，世界上没有几个国家逃得过美国或欧洲大国的监控，非洲一直以来都是其监视对象。西方国家总是以己度人，想当然地认为其他国家也会这么做，这种推论大错特错。

文章说，中国历来反对帝国主义和殖民压迫，非洲国家发展对华关系让其受益匪浅。尼总统布哈里指出，自独立以来就没有哪个国家能像中国那样向尼提供帮助。中国国家主席习近平表示，任何人都不能破坏中非人民的大团结！在非中合作过程中，双方为实现同一目标携手前行。中国在人道主义援助上不附加任何条件，在抗击埃博拉病毒和遏制新冠肺炎病毒扩散上全力驰援非洲。非洲国家已做出选择，把中国当作朋友和伙伴。不管国际风云如何变幻，非洲都应继续与中国发展并保持良好关系。

(责编：苏缨翔、燕勐)
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