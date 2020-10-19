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2020国际学生“我与汉字”演讲比赛全球同步开赛

2020年10月19日08:22  来源：人民网-国际频道
 

“世界大同，和合共生”是中国几千年文明一直秉持的理念。由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的2020国际学生“我与汉字”演讲比赛于10月16日全球同步线上开赛。

此次比赛以“和合”为主题，分为初赛、复赛和决赛三个阶段。初赛和复赛将在线上进行，通过网络“知识问答”和“小视频展示”最终决出10名选手进入决赛。决赛将于11月在线下举行，通过现场PK赛和才艺展示，根据现场评委的打分和点评，最终评选出各等次奖项。

【参赛要求】

在华外国留学生，其中华裔需移民三代以上；

在华工作的外籍人士，本人及其父母母语非汉语；

海外母语非汉语人群。

【赛程安排】

初赛：选手进行网络答题，前30名选手获参与奖并进入复赛。

复赛：选手提供1分钟演讲视频。组委会制作短视频在人民网展示，并组织网络投票，综合网络票选和评委打分，遴选出10名选手进入决赛。

决赛：选手在现场进行PK赛和才艺展示，根据现场评委的打分和点评，最终评选出各等次奖项。

【比赛内容】

比赛分网络“知识问答”、“小视频展示”和“现场演讲”三部分进行，网络部分由组委会进行评审；现场部分：选手以“和合”为主题，讲述“我与汉字”的故事，进行7分钟现场演讲，并确保原创首发，由评委直接打分。考察内容为中文语言表达能力、跨文化交际能力、中国历史文化知识、中国文化才艺。 

(责编：艾雯、燕勐)
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