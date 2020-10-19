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巴林与以色列正式建立全面外交关系

2020年10月19日08:17  来源：新华网
 

10月18日，在巴林麦纳麦，以色列国家安全委员会负责人梅厄·本-沙巴特（前左）与巴林外交大臣扎耶尼（前中）等出席协议签署仪式。 新华社/巴林通讯社

新华社利雅得10月18日电（记者涂一帆）麦纳麦消息：巴林与以色列18日签署联合公报，正式建立全面外交关系。

据巴林通讯社报道，巴林外交大臣扎耶尼与以色列国家安全委员会负责人梅厄·本-沙巴特当天签署关于建立外交、和平、友好关系的联合公报，标志着两国关系进入“充满希望的新时代”。

报道说，两国还签署在经贸、电信、商业、航空服务、人员流动、银行和金融服务等领域的谅解备忘录。相关工作组讨论了两国在医疗保健、技术、旅游和农业等领域的潜在合作，并规划了双边关系。

当天早些时候，本-沙巴特率领的以色列代表团和美国财政部长史蒂文·姆努钦率领的美国代表团抵达巴林首都麦纳麦。

扎耶尼在会见本-沙巴特时表示，以色列代表团到访具有重要意义，访问的积极成果将推动两国建立更广泛的关系。

本-沙巴特说，此次访问将积极推动两国未来关系发展，两国将持续展开协调合作，为促进地区和平进程作出贡献。

9月11日，美国、以色列和巴林发表联合声明说，以色列与巴林已同意建立全面外交关系。国际社会对此反应不一。巴勒斯坦强烈谴责巴林在美国撮合下与以色列关系正常化，并宣布召回驻巴林大使。

(责编：艾雯、燕勐)
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