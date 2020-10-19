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俄官员说将“对等回应”欧盟制裁

2020年10月19日08:15  来源：新华网
 

俄罗斯常驻欧洲联盟代表弗拉基米尔·奇若夫说，俄罗斯将“对等回应”欧盟就俄反对派人士阿列克谢·纳瓦利内事件施加的制裁，反制措施或将影响俄罗斯与德国、法国的关系。

俄罗斯卫星通讯社17日援引奇若夫的话报道，俄方毫无疑问将“对等回应”，“反制措施可能影响莫斯科与柏林、巴黎的关系……因为没人隐藏它们是（制裁）推手（这一事实）”。

德国和法国在12日欧盟成员国外交部长会上提出建议后，各国外长决定就纳瓦利内事件制裁俄罗斯。欧盟理事会15日发布新闻公告说，依据欧盟成员国外长会决定，即日起对6名俄罗斯官员及一家研究机构实施限制性措施。

奇若夫说，欧盟针对俄罗斯的最新制裁“单边、不合法”。他强调联合国安全理事会是联合国系统中唯一有权施加制裁的机构。

纳瓦利内现年44岁，8月20日在俄境内乘飞机时感到身体不适，随后在俄西伯利亚地区鄂木斯克市一家医院接受治疗。反对派声称纳瓦利内遭人“下毒”，但鄂木斯克市医生说在纳瓦利内体内没有发现有毒物质。

纳瓦利内随后被送往德国一家医院接受治疗。德国政府9月2日称，纳瓦利内中了神经毒剂“诺维乔克”。欧盟、北大西洋公约组织及多个西方国家政府谴责俄方，俄罗斯政府多次否认与这起事件有关，同时呼吁停止把事件政治化。（闫洁）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)
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