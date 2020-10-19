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台陆委会就间谍案散布不实言论 国台办回应：歪曲事实，心里有鬼

2020年10月19日08:07  来源：人民网－人民日报海外版
 

本报北京10月18日电 （记者金晨）在大陆媒体报道台湾间谍案后，台湾陆委会近日屡屡散布不实言论，无端指责大陆，国台办发言人朱凤莲16日就此应询表示，关于“迅雷-2020”专项行动所涉台湾间谍案，犯罪事实清楚，证据确实、充分。国家安全机关和有关司法机关严格依法办案，依法保障犯罪嫌疑人、被告人各项合法权利。陆委会对此心知肚明，所谓“诬陷台湾民众”的说法完全是歪曲事实，心里有鬼。

朱凤莲指出，众所周知，由于民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，破坏两岸共同政治基础，导致国台办与陆委会、海协会与海基会联系沟通机制停摆至今。陆委会编造所谓“通过两岸既有联系机制提出要求”的谎言，完全是罔顾事实，公然欺骗台湾民众。

朱凤莲表示，陆委会所谓“149例台胞在大陆失踪”的说法与事实严重不符，完全是恶意炒作。事实上，在大陆有关方面协助下，很多所谓“失联台胞”已经与家人取得联系或返回台湾。民进党当局一方面针对大陆大肆进行情报窃取和渗透破坏活动，一方面又混淆视听，刻意把少数涉案人员包装成从事两岸交流的人士，试图转嫁责任、嫁祸于大陆，居心叵测。

朱凤莲强调，事实胜于狡辩，民进党当局应停止政治操弄，停止针对大陆的情报渗透破坏活动，不要在歧路上越走越远。

(责编：艾雯、杨牧)
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