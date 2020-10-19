“年轻人梦想不管有多大，这片土地都能承载”

台青陈鸿杰（右二）在广州汇龙台港澳青年创新创业基地与工作人员讨论工作。

新华社记者 卢烨摄

“在大陆6年，我看到大陆整体创业环境的不断进步，相应的扶持体系也在不断完善，所以年轻人不管梦想有多大，这片土地都能承载。”餐饮品牌“巴适金汤”的联合创始人、创业台青郑智荣在近日举行的第三届海峡两岸青年发展论坛上说。论坛上，两岸260余位嘉宾和青年代表相聚一堂，共话血脉亲情、共谋交流发展。

为台青创业提供更好条件

在浙江杭州举行的第三届海峡两岸青年发展论坛，聚焦两岸青年交流合作，以“携手共筑美好家园”为主题。两岸青年围绕共同抗击疫情、发展数字经济、支持青年创业等议题畅所欲言。

中共中央台办、国务院台办主任刘结一说，我们将继续团结广大台湾同胞，坚决反对“台独”，扎实推动两岸关系和平发展，坚定推进祖国和平统一进程。希望广大台湾同胞对和平与发展的期盼汇聚成遏制“台独”、推进统一的磅礴力量。

“我们坚持推进两岸和平发展、融合发展，率先同广大台湾同胞、台湾青年分享发展机遇。”刘结一说，我们继续落实落细各项惠台利民政策举措，完善保障台胞福祉的制度安排和政策措施，推动两岸交流合作提质增效，加强海峡两岸青年就业创业基地和示范点建设，为台湾青年来大陆学习、实习、就业、创业、发展提供机遇，为两岸青年交流创造更好条件，让大家充分施展才华、追逐梦想。

论坛开幕式上，浙江省委书记袁家军发布8条惠及台胞台青的措施：在浙江5所高校建立台湾青年创业创新平台；支持成立浙台青年企业家联盟及两地青年企业家交流合作平台；培育50个台湾青年参与合作的民宿项目；邀请台湾青年参与100个建制村、农村社区的规划设计；招引1000名台湾大学生来浙江实习、就业、创业；提供1200个台湾青年电商主播培训名额；邀请5000名台商台青对接浙江重大发展战略，分享发展机遇；为来浙发展台湾青年优先办理“台融卡”，提供优质金融服务。

鼓励两岸青年携起手来

“即便当前两岸情势险峻，我再次来到大陆。因为我们必须让大陆同胞知道，让台湾人民知道，让世界其他国家知道，即使两岸目前荆棘满布，仍然有人在两岸和平的道路上继续奔走，仍然有人愿意说出大部分台湾同胞追求和平的心声。”中国国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱在致辞中说，只要两岸在“九二共识”这个定海神针的互信基础上，终有一天两岸同胞能够携手共筑美好家园。

洪秀柱表示，举办青年论坛的初衷就是为两岸青年搭起桥梁，帮助中华民族的年轻一代消灭彼此的歧见，增进沟通认识。希望青年能更宏观务实地看待两岸的问题，更宏观务实地寻求解决之道，希望青年立志做两岸的和平之子。

对于洪秀柱此番出席论坛，台陆委会声称，如涉及违规将处理，并扬言台湾青年不应参加此类活动，以免沦为所谓“统战”宣传工具。对此，国台办发言人朱凤莲表示，我们一贯积极支持鼓励两岸青年加强交流，增进相互了解、携手共谋发展。民进党当局出于一党之私，蓄意阻挠破坏两岸民间交流活动，极力威胁打压致力于改善两岸关系的岛内人士，制造“寒蝉效应”，损害台湾同胞正当权益和利益福祉。谁在为台湾青年着想，谁在损害台湾青年利益福祉，是一清二楚的。

海峡两岸青年发展论坛连续3年举办，已成为两岸青年交流借鉴、互融合作、共谋发展的重要活动平台。浙江省在去年论坛上就发布了5条惠及台湾同胞，尤其是台湾青年的措施。1年多来，当地推动台湾青年注册企业、个体工商户189个，建立创业团队38个，落实1598名台湾青年来浙江省实习、就业、创业，这些都是大陆关爱台青成长的生动写照。

“大陆处处是机会”

论坛上，台湾青年纷纷点赞大陆创业和发展环境，对未来充满期待。

“在台湾创业就像是小打小闹，不会感受到竞争压力，因此也缺乏做大做强的机会。”台湾导演周百祥认为，与台湾相比，大陆处处是机会，任何信息资讯都能随时掌握。再加上大陆对台湾青年的扶持政策，只要具备实力与毅力，就有机会闯出头。

“杭州是个很特殊的地方，这里特别重视文创市场，被规划为动漫之都，所以我认为扎根在杭州前景广阔，事实证明的确如此。”在大陆发展已有8年的周百祥，专注于文创产业中的IP项目开发，由他打造的IP项目《绝境》融合两岸小说家与原画师的创意，将走向国际市场。

韶倾科技有限责任公司董事长邵政镓认准了“直播+”产业模式，他把直播与台湾茶巧妙结合，已经在大陆打响了名号。“韶华倾覆，不负少年。”谈起公司和品牌名“韶倾”，邵政镓给出了这样诗意的解释。

“我们组建了专门针对台湾青年和艺人从事直播电商的公司，今年公司开展了‘千名台青主播培养计划’，免费向台湾青年进行专业的直播电商培训，希望能让更多台湾青年走进杭州，通过直播电商落地生根开花。”邵政镓说。

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