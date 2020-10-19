英国“无协议脱欧”准备日益充分

英国负责“脱欧”贸易关系谈判的大臣迈克尔·戈夫18日说，虽然他不希望看到“无协议脱欧”，但英国已日渐准备好接受这一局面。

戈夫在《星期日泰晤士报》上发文，称如果必须在无限期捆绑英欧关系和英国能够决定自身未来之间做选择，那答案是明确的。“以澳大利亚那样的安排离开是我们愈发准备好接受的结果”。

欧盟与澳大利亚的贸易大多依循世界贸易组织规定，但对某些产品有特定协议。澳大利亚正与欧盟谈判自由贸易协定。在批评者看来，所谓类似澳大利亚的贸易安排，实为“无协议脱欧”。

戈夫写道，英欧要想达成协议，欧盟必须从态度到政策都作出根本性改变，让一切重回正轨。然而，分歧依旧，刚结束的欧盟峰会“实际上终结了贸易谈判”。

这一说法与英国首相鲍里斯·约翰逊表态相似。约翰逊16日说，英国寻求与欧盟达成“加拿大模式”的自贸协定，但欧盟峰会似乎明确排除这一模式，英国将做好准备，接受像澳大利亚同欧盟那样的贸易安排。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。若英欧没有在过渡期内达成贸易协议，双方贸易自2021年起将回到世贸组织框架下，重新实施边检和关税。

按戈夫先前说法，英国致力于与欧盟达成协议，但不会因此被“绑架”。

英国《星期日电讯报》报道，英国商务大臣阿洛克·夏尔马寻求让财政部注资，以帮助企业渡过“无协议脱欧”所致困境。

代表英国700多万工人的超过70家商业团体18日发布联合声明，呼吁英国政府重回谈判桌，避免“无协议脱欧”。（陈立希）【新华社微特稿】

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