“艰难时刻”来袭　欧洲多国收紧防疫措施

欧洲新冠疫情近来显著反弹，多国单日新增确诊病例数刷新疫情暴发以来最高纪录。德国总理安格拉·默克尔17日警告，德国今后数月面临疫情应对的“艰难时刻”。

德国17日新增新冠确诊病例7830例，创单日新增病例数新高，累计确诊病例超过35.6万例。默克尔当天在总理府的视频播客中呼吁民众减少社交接触、避免非必要出行并取消聚会，尽可能待在家中。

“等待我们的将是艰难的几个月，”她说，“这个冬季什么样，我们（今年）圣诞节什么样，都将由今后数天乃至数周（的疫情应对）以及我们自身怎么做来决定。”

默克尔说，德国在半年多前疫情暴发时有效遏制疫情蔓延，是因为大家团结一致、遵守防疫规定，“这是我们现在应对疫情最有效的办法，比任何时候都有必要”。

欧洲其他国家疫情形势同样严峻，不少国家着手采取更严格疫情防控措施。

捷克16日新增新冠确诊病例首次突破1万例，达11105例，累计确诊病例超过16万例。法国首都巴黎和其他8座大城市17日起实行宵禁，餐厅、酒吧、电影院等每晚9时前必须关闭，政府已经增派1.2万名警察监督执行防疫规定。英国适用于英格兰地区的新冠疫情三级警戒系统本周启用；首都伦敦及埃塞克斯郡疫情警戒级别16日从一级提升至二级，即从“中等”风险升至“高”风险，意味着这两地防控措施将加码，包括禁止室内聚会、尽量减少出行等；北爱尔兰出台今夏以来最严格防疫措施，包括学校停课2周、餐厅和酒吧歇业4周。意大利北部伦巴第大区和南部坎帕尼亚大区着手收紧防疫措施，包括学校停课、缩短酒吧营业时间等。

多国政府和专家认为，近期欧洲疫情反弹加剧与复工复课、社交活动增多、天气转冷等因素有关。世界卫生组织16日警告，如果感染病例增加态势不放缓，欧洲多座城市的重症监护病房将在数周内饱和。

随着疫情反弹，如何平衡好防疫和推动经济复苏成为欧洲各国政府的一大挑战。欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德先前呼吁各国政府不要突然中止或过快取消经济复苏支持计划。（闫洁）（新华社专特稿）

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