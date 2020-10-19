中企承建吉赞阿美石油应急响应中心交付使用

本报开罗10月18日电 （记者黄培昭）利雅得消息：由中铁十八局集团沙特公司承建的吉赞阿美石油应急响应中心，日前顺利通过沙特皇家委员会和沙特国家石油公司验收检测，标志着该项目正式投入使用。

吉赞阿美石油应急响应中心是沙特吉赞经济城的重要基础设施配套项目，总建筑面积7780平方米，主要包括应急医疗中心、警察局、政府安保大楼、消防局等。

“中方施工人员克服施工难度大、时间紧等困难，尤其克服了新冠肺炎疫情的影响，如期完工并交付，展现出过硬的专业技术能力和敬业精神。”参与报道该项目的沙特《半岛报》记者哈立德说。当地媒体报道说，吉赞阿美石油应急响应中心正式投入使用，是沙中共建“一带一路”取得的重要成果，将助力当地经济社会快速发展。

中铁十八局集团沙特公司总经理陈德斌表示，疫情防控期间，公司及时普及防护知识并严格执行防疫措施，为项目平稳推进提供了保障。沙特研究与知识交流中心研究员赛义德认为，中国企业有力保障项目顺利完成，同时为当地带来先进的管理理念和技术。

中国驻沙特大使陈伟庆介绍，从中国石化和沙特阿美公司合资的延布炼厂，到中国铁建承建的麦加轻轨，再到中企参与建设的吉赞经济城，中资企业为沙特工业产业本地化、促进就业、惠及民生、带动沙特各领域发展作出了积极贡献。

沙特投资总局主管吸引外资事务的副局长穆夫蒂表示，沙特“2030愿景”同共建“一带一路”倡议高度契合，沙中可以在能源、金融、产能、基础设施建设等领域加强合作，欢迎更多中国企业来到沙特开展互利项目。

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 03 版）

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