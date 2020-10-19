中俄地方合作结出更多硕果

近日，海尔俄罗斯工业园与俄罗斯鞑靼斯坦共和国阿拉布加经济特区签署海尔公司元器件与微电子产品本地化生产备忘录。目前，海尔冰箱制造厂、洗衣机工厂和生产电视的第一家工厂已经在鞑靼斯坦共和国第二大城市卡马河畔切尔尼投入运营。

鞑靼斯坦共和国地处被称为“俄罗斯母亲河”的伏尔加河流域。这一区域资源丰富，产业布局合理，人口比较密集。俄罗斯前20个人口最多的城市，有11个坐落于此。伏尔加河流域有着良好的对外合作基础。

戈尔什科夫是俄罗斯驻华商务代表处鞑靼斯坦共和国工贸部代表。翻看他的微信朋友圈可以看出，他最近很忙。9月以来，戈尔什科夫用中文发出多个活动推广帖：“100%鞑靼斯坦共和国”智能商务活动启动、中国山东省与俄罗斯地方政府代表在线共话投资合作、喀山数字周国际论坛将举行……

鞑靼斯坦共和国总统明尼哈诺夫表示，共抗疫情背景下，俄罗斯与中国的密切合作愈发显得重要。目前鞑靼斯坦共和国正与海尔、华为、滴滴等中国公司合作实施多个项目，“与长江中上游中国各省份扩大贸易以及经济和投资合作潜力巨大”。

2013年，中俄确立中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区（以下简称“长江—伏尔加河”）地方合作机制，该机制联合了长江中上游地区的6个省份和伏尔加河沿岸14个联邦主体。目前，在“长江—伏尔加河”地方合作机制框架下，中俄已签署52项地区协议，正在研究40个联合投资项目。此外，俄伏尔加河沿岸联邦区还准备了70多个有关落实联合经贸项目的提案。

“联合项目的数量证明了‘伏尔加河—长江’模式的有效性。这一模式是俄中两国地方合作富有成效的机制之一。尽管疫情带来严峻挑战，但我们的交流合作仍在继续。”俄总统驻伏尔加河沿岸联邦区全权代表卡马罗夫强调，今年前6个月，伏尔加河沿岸联邦区对华贸易额增长达到109.3%，比全俄平均水平高15%。

卡马罗夫强调，尤其在人文交流领域，双方举行了上百场活动。10月底还将举行第三届“伏尔加河—长江”高校联盟论坛，专门探讨疫情结束后地方合作的发展前景。

俄中友好、和平与发展委员会地方合作理事会副主席谢苗诺夫表示，伏尔加河和长江流域都是富有经济发展潜力的区域。双方充分利用自身产业互补优势，从政府层面积极推动两个非毗邻地区在经贸、投资、装备制造、高新科技创新、文化教育和旅游开发等领域展开务实合作，对推动两国非毗邻地区的合作起到了很好示范效应。“未来，两个地区应依托人文交流奠定的良好基础，进一步深入推进高科技创新和国际产能合作，促进项目落地，共同推动两国地方合作结出更多硕果。”

（本报莫斯科10月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 03 版）

(责编：白宇)