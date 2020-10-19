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时代需要中欧合作（大使随笔）

姜  江

2020年10月19日05:44  来源：人民网－人民日报
 

　　1990年，我作为一名年轻外交官，到布鲁塞尔参加欧共体为中国举办的翻译培训项目。那是我第一次踏上欧洲大陆，优美的风光、灿烂的文化、发达的科技和友好的人民令我印象深刻，记忆犹新。

　　2016年，我作为大使再次来到欧洲，这里已发生巨大变化。取代欧共体的欧盟拥有27个成员国，申根区、欧元区等机制的建立推动欧洲一体化进程不断发展。作为最大的发达国家联合体，欧盟在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。

　　中欧之间的联系更加紧密。从中欧建交的1975年算起，中欧贸易规模增长了250倍。欧盟连续16年成为中国最大贸易伙伴，中国也多年保持欧盟第二大贸易伙伴地位。1990年，走在布鲁塞尔的大街上，很少能碰到来自中国的游客。如今，除新冠肺炎疫情蔓延这个特殊时期外，中欧双向人员往来每年接近800万人次，每周有600多个航班往返中欧两地。中欧从面向21世纪的长期稳定的建设性伙伴关系，到全面伙伴关系，再到全面战略伙伴关系，关系定位不断提升，合作领域不断拓宽。双方建立近70个磋商和对话机制，涵盖政治、经济、人文、科技、能源、环境等领域。

　　中欧合作取得如此大发展，关键在于它符合双方利益需求。中欧合作以互利共赢为宗旨，为造福双方人民发挥了积极作用。仅以促进就业为例，2001年至2018年，欧盟对华出口年均增速达14.7%，支撑了约400万个就业岗位。截至2017年底，中国在欧盟设立直接投资企业2900多家，为当地创造17.6万个就业岗位。欧盟是中国最大技术引进来源地，中国自欧技术引进合同金额累计超过2000亿美元。

　　中欧合作符合世界发展潮流。经济全球化时代，气候变化、恐怖主义、传染性疾病、网络犯罪等全球性问题都需要各国加强合作，携手应对。中欧作为两大力量、两大市场、两大文明，开展对话与合作具有世界意义。几年前，面对日益严峻的气候变化问题，中欧与各方共同努力，达成具有里程碑意义的《巴黎协定》。今年，新冠肺炎疫情肆虐全球，中欧相互支持，相互帮助，共克时艰。

　　中欧历史和文化传统不同，社会制度不同，但这不应成为发展双方关系的障碍。世界上没有两个一模一样的国家，也没有两个一模一样的模式。中国主张尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，把世界多样性和各国差异性转化为发展活力和动力。中欧没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。这是发展好中欧关系的重要前提。

　　当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情加剧了大变局的演变。新形势下，中欧着眼长远、深化合作尤显重要。不久前，习近平主席同德国、欧盟领导人共同举行视频会晤，双方就中欧关系深入交换意见，为下阶段中欧关系规划方向，确定重点领域，展示了推动中欧关系迈向更高水平的信心和决心。过去几年在欧洲工作的经历使我深信，只要双方坚持和平共处，坚持开放合作，坚持多边主义，坚持对话协商，中欧关系就能够行稳致远，为提升中欧人民福祉，为世界和平与发展作出更大贡献。

　　（作者为中国驻马耳他大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月19日 03 版）
(责编：白宇)
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