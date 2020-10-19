中国减贫经验给世界以信心（国际论坛）

中国贫困地区充分调动当地群众的积极性、主动性、创造性，变“要我发展”为“我要发展”，走上可持续发展的道路

减贫合作是当前菲中两国合作的重点领域，中国丰富而成功的减贫经验、理念和政策对菲律宾很有帮助。

同中国地方官员面对面交流及赴中国贫困地区实地调研，加深了我对中国减贫的理解。2017年，中国国务院扶贫开发领导小组邀请由时任菲律宾国家减贫委员会秘书长黎萨·马萨带领的菲方代表团，参加为期5天的考察学习，并向我们详细介绍了中国的精准扶贫理念以及农村发展相关政策。两年后，我们再次受邀赴海南和北京考察，了解中国减贫行动的最新进展。

中国的减贫经验值得全世界学习，为世界其他发展中国家和地区减贫注入信心。改革开放40多年来，中国8亿多人口脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上，减贫成就赢得联合国和世界银行的高度赞赏。可以说，中国的减贫历程是人类历史上最伟大、最波澜壮阔的故事之一。中国加大在教育、医疗、卫生、住房、饮用水、电力保障等方面的投入，不断提升人民的幸福感。以我考察过的海南省为例，仅在2016年，就有20万贫困人口、100个贫困村摘掉了贫困的帽子。

在中国共产党的领导下，中国的减贫工作形成了严密的制度性安排，按照中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，许多地方党政一把手向中央签署脱贫攻坚责任书，层层立下军令状，级级传导压力，构建责任清晰、各负其责、合力攻坚的责任体系。

中国把发展作为解决贫困的根本途径，大力提高生产力，以产业发展带动脱贫攻坚，并辅以社会福利项目，这种脱贫方式治标又治本。在精准扶贫理念的指导下，中国政府努力落实对贫困程度的监测和对贫困人口的识别，同时深入调研造成贫困的根本原因，从而有针对性地开展扶贫工作，精准且效率很高。

脱贫攻坚是中国全面建成小康社会的目标任务之一。中国贫困地区充分调动当地群众的积极性、主动性、创造性，变“要我发展”为“我要发展”，走上可持续发展的道路。中国建立了成熟完善的社会保障体系，为贫困人口解决了后顾之忧。与此同时，中国8万多民营企业帮扶10万多个村助力精准扶贫，许多东部发达省份的企业来到西部直接投资，创造了大量就业。

菲律宾和中国同为发展中国家，我们将学习中国的做法，努力保障人民享受发展成果。菲律宾欢迎中国的扶贫专家、官员来菲交流工作经验，也希望能有更多菲减贫工作者赴中国培训。

（作者为菲律宾国家减贫委员会秘书长）

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 03 版）

(责编：白宇)