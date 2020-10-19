“共同努力才能赢得抗疫最终胜利”（患难见真情 共同抗疫情）

连日来，国际人士及多国媒体报道纷纷表示，中国正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”值得赞赏。这是中国秉持人类卫生健康共同体理念、履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品的一个重要举措。中国正在以实际行动为全球团结抗击疫情、保护世界各国人民的生命安全和身体健康作出重要贡献。

“为确保全球公平获得疫苗提供更大动能”

“新冠肺炎疫苗实施计划”由世界卫生组织和全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟共同牵头成立，拟于2021年底前向全球提供20亿剂新冠肺炎疫苗。

全球疫苗免疫联盟首席执行官赛思·伯克利在社交媒体上表示，感谢中国对全球卫生安全以及公平获取疫苗的持续承诺，欢迎中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。

全球病毒组项目主席丹尼斯·卡罗尔日前表示，中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”展示了引领作用，受到世界各国的欢迎。

英国《卫报》报道认为，“新冠肺炎疫苗实施计划”将确保“所有国家而不是某些国家获得疫苗”。中国加入该计划不仅将为全球抗击疫情提供更多工具，也有助于实现全球疫苗公平分配。

阿拉伯半岛电视台网站报道说，中国的加入将“确保较贫困国家能获得挽救生命的疫苗和技术，也是中国履行承诺的重要一步，即疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供”。

彭博社报道认为，作为新冠肺炎疫苗研发的重要力量，中国的加入“为确保全球公平获得疫苗提供更大动能”。

“对向发展中国家和落后地区提供和分配疫苗具有重要意义”

目前，中国多支疫苗研发处于国际领先水平并具备充足的生产能力。截至9月底，中国已有11个新冠肺炎疫苗开展临床试验，其中4个疫苗已进入Ⅲ期临床试验。中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，对确保发展中国家有平等机会获取适合、安全和有效的疫苗具有重要意义。

目前已有超过180个国家和地区承诺加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。路透社报道说，中国的加入极大地推动了该计划向前迈进。这项计划有助于统筹全球资源，加速疫苗研发、生产和公平分配。

西班牙财经媒体《五日报》刊文指出，中国是全球新冠肺炎疫苗研发的领跑者之一，多支疫苗进入不同临床试验阶段。作为世界上最大的发展中国家，“中国加入‘新冠肺炎疫苗实施计划’，对向发展中国家和落后地区提供和分配疫苗具有重要意义”。

南非《星期日时报》网站报道说，中国正在评估如何将自身研发的新冠肺炎疫苗提供给各方使用。从新冠肺炎疫苗研发数量和速度来看，中国都处于全球领先地位。

西班牙埃菲社报道说，中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”的目的，就是以实际行动促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家加入并支持该计划。

墨西哥《金融家报》网站报道认为，中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”体现了为全球公共卫生事业尽责和贡献力量的大国担当。中国正切实履行疫苗研发成功并投入使用后作为全球公共产品的承诺，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献，“中国的参与为该计划未来实施提供保障”。

“凸显中国愿与全世界一起团结抗疫的决心”

疫情不仅是对各国执政能力的大考，也是对全球治理体系的检验。国际社会认为，中国此举为全球团结抗疫作出大国表率，为构建人类卫生健康共同体作出重要贡献。

欧盟委员会主席冯德莱恩在社交媒体上表示，欢迎中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。欧盟与中国目标一致，多边主义是让疫苗惠及全球各地、让所有有需要的人都获得疫苗的关键，“我们期待与中国和其他伙伴就此携手合作”。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对中方决定给予充分肯定，表示“唯有通过全球共同努力才能赢得抗疫最终胜利。现在是展开行动和落实承诺的时刻”。

英国伦敦政治经济学院全球卫生政策副教授克莱尔·文纳姆认为，中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，表明对通过多边机制实现全球卫生共同愿景的坚定承诺。

肯尼亚《旗帜报》评论认为，“新冠肺炎疫苗实施计划”是国际合作抗击疫情的重要平台。作为今年“唯一有望实现经济正增长的主要经济体”，中国加入该计划，为各国共同抗疫提供重要支持，彰显了维护多边主义的担当。

美国《华盛顿邮报》报道说，中国迅速控制住疫情，并向国际社会积极捐赠防护用品和医疗设备等物资，“加入‘新冠肺炎疫苗实施计划’，凸显中国愿与全世界一起团结抗疫的决心”。

古巴拉美社刊文指出，中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，不仅将帮助更多国家用得上、用得起疫苗，也将激励更多国家加入进来，加强国际疫苗合作，进一步凝聚全球抗疫合力。

（本报北京、布鲁塞尔、约翰内斯堡、马德里10月18日电 记者颜欢、李琰、方莹馨、吕强、姜波）

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 03 版）

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