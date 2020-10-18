人民网北京10月16日电（记者 陈尚文）10月16日，2020年中韩妇女知名人士论坛举行。来自中韩两国政界、医学界、科技界、教育界等50余名女性专家和优秀妇女代表以视频形式就“疫情中的中韩妇女力量”和“面向未来的中韩女性领导力”等两个议题展开讨论。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞在开幕式致辞中指出，中韩妇女知名人士论坛迄今为止已举办16届，在中韩双方的共同努力下，论坛已成为两国妇女沟通信息、分享经验和展望未来的重要平台，为推动中韩妇女在各个领域的相互了解、促进各自提升进步发挥了重要作用。今年新冠肺炎疫情的暴发使中韩两国人民面临共同的严峻考验。在这场抗疫斗争中，中韩两国妇女积极参与其中，用勤劳和智慧书写着保护生命、拯救生命的壮丽篇章。此次论坛相关主题的设置，可谓恰逢其时、很有意义。希望双方共同努力，不断丰富论坛的内涵、拓展其外延，融入有关两国青少年儿童发展的内容，助推两国妇女和青少年儿童事业健康发展。

韩国21世纪韩中交流协会会长金汉圭表示，新冠肺炎疫情阻挡不了韩中两国妇女之间的交流，2020年中韩妇女知名人士论坛通过视频方式顺利召开，具有深远意义。韩中两国地缘相近、文化相通，友好情谊源远流长。两国建交28年以来，双边关系在各领域均实现飞跃发展，不仅造福于两国人民，也对东北亚地区的和平与繁荣做出巨大贡献。希望此次论坛能够为加强韩中两国女性在不同领域进行深层次交流发挥积极作用。

中华全国妇女联合会副主席、书记处书记夏杰，韩国梨花女子大学前校长李培镕也出席论坛开幕式并致辞。

此次论坛由中国宋庆龄基金会和韩国21世纪韩中交流协会共同主办，中华全国妇女联合会支持，中国宋庆龄基金会培训交流中心承办。

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