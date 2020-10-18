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韩国发布高考防疫细则

2020年10月18日10:12  来源：新华网
 

　　韩国教育部16日发布高考防疫细则，规定考生戴口罩进入考场、每个考场考生人数不超过24人等，以防范新冠病毒传播。

　　韩国大学修学能力考试（CSAT）定于12月3日举行，相当于中国高考，今年考生规模预计大约48万人。

　　根据这份防疫细则，韩国高考今年将设1185个考点；每个考场考生人数从往年的28人减至最多24人；考桌之间保持距离，安装塑料挡板；考生应戴口罩进场，进场前接受体温检测。

　　在高考前一天，即12月2日，考生应在各自考点外领取准考证，而不再像往年一样进入考点领取；已确诊感染新冠病毒或正处于自我隔离的考生，可由家人或教师代为领取。

　　韩国教育部提醒考生还应随身携带一只备用口罩，以备不时之需。韩国高考从上午8时40分持续至下午5时40分，中间有午餐时段，今年规定考生不得聚集用餐。

　　已确诊感染新冠病毒的考生将在医院或政府机构内参加考试。自我隔离的考生需乘坐私家轿车或救护车前往单独考点参加考试。

　　如果考生考试当天出现感染新冠病毒的症状，韩国教育部门为这类考生另行安排考场，一般允许每个考场容纳至多4名考生，不过如果能确保考生间保持至少2米间距，则允许该考场容纳4名以上考生。

　　如果考生处于自我隔离期、出现疑似症状或已确诊感染新冠病毒，他们的答卷将经过特别消毒，以防病毒传播。

　　在高考前一周，所有被征用为考点的中小学校改为远程授课，以便考场进行消杀作业。

　　在韩国，除了参加大学修学能力考试的考生，还有大量考生参加高校自主录取考试。根据韩国教育部8月公布的数据，韩国183所高校定于10月6日至12月25日组织考试自主录取考生，预计涉及考生大约130万人。韩国教育部建议这些高校考试期间采取保持社交距离、控制到校人数等防疫措施，并尽可能借助远程手段组织考试。

　　韩国中央防疫对策本部16日发布的疫情数据显示，截至当天零时，韩国较前一天零时新增47例确诊病例，累计确诊25035例，累计死亡441例。韩国防疫部门提醒，近段时间集体感染风险犹存，不可放松警惕。（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)
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