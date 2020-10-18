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英欧谈判：英国不让步 欧盟避谈崩

2020年10月18日10:08  来源：新华网
 

英国首相鲍里斯·约翰逊16日要求欧盟就贸易谈判作出“根本性”改变，否则英方准备在年底“无协议脱欧”。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩稍后回应说，欧盟希望与英国达成协议，但“并非不计代价”。

欧盟国家领导人15日和16日在布鲁塞尔举行峰会，议程重中之重是欧英未来关系谈判。欧盟15日晚发表公告，呼吁英国采取行动，推动谈判前进。

约翰逊16日措辞强硬地回应说，除非欧盟改弦易辙，作出“根本性”改变，英国准备“无协议脱欧”。

一名不愿公开姓名的欧盟外交官告诉路透社，虽然约翰逊“嘴上硬”，但“他没有说会离开谈判桌，也没说不谈了，所以他们（英方）会谈下去”。

这名外交官披露，欧盟的“脱欧”谈判团队正在“收拾行李”，准备下周赴伦敦度过“紧张的一周”。

路透社问另一名欧盟外交官的看法时，对方回应说，“不少欧盟国家领导人昨晚在辩论中也说过相同的话（不谈了）”，暗示“不能把约翰逊的话当真”。

约翰逊放狠话的同时，英国外交大臣多米尼克·拉布释放积极信号。他说，英国和欧盟之间的分歧已经相当小。

拉布说，双方分歧目前只在渔业和公平竞争两方面，“协议还没谈妥，双方都需要展现灵活性，现在欧盟这边似乎缺点灵活性”。

欧盟委员会主席冯德莱恩在推特上回应说，欧盟愿意继续谈，但并非不计代价。她证实，欧盟谈判团队下周将赴伦敦继续谈。

欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶说，伦敦谈完后，双方将在布鲁塞尔接着谈。不过英方暂未宣布是否同意这一时间表。

德国总理安格拉·默克尔再次当起“和事佬”，劝英国和欧盟各让一步。她说：“我们要求英国让步，这意味着我们也得让步。”

15日原本是约翰逊为英欧贸易谈判所设最后期限。英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。如果过渡期内英欧未达成协议，双方将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税。

英欧先前都坚称宁愿“谈崩”也不愿超越各自“红线”，不过双方近期表露让步迹象。专家说，英国一旦“无协议脱欧”，会给经济带来严重震荡。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)
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