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国际社会：中国减贫成就令全世界瞩目

2020年10月18日09:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国10月16日电（记者 李晓宏）联合国经济与社会事务部同中国国家行政学院16日联合举办“加强公共机构作用，实现减贫和可持续发展”线上研讨会。与会各方表示，中国减贫成就令全世界瞩目，为全球落实2030年可持续发展议程作出重大贡献。

哥斯达黎加、塔吉克斯坦等国部长级高级代表，联合国驻孟加拉国、萨摩亚等驻地协调员以及牛津大学、麻省理工学院专家等共200名代表出席研讨会。中国常驻联合国代表张军应邀出席会议并致开幕辞。

张军强调，消除贫困是2030年可持续发展议程首要目标。新冠疫情蔓延给全球减贫事业带来严重冲击。国际社会应增强危机感和紧迫感，坚定践行多边主义，加强团结合作，推动全球减贫事业不断前行。

张军表示，改革开放40多年来，中国7亿多人摆脱贫困，对世界减贫贡献率超过70%。2020年中国将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现减贫可持续发展目标。中国在消除自身贫困的同时，始终在力所能及范围内向广大发展中国家提供帮助。中国在非洲援建24个农业技术示范中心，惠及50余万当地民众。共建“一带一路”预计将帮助相关国家约760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。中方将努力帮助发展中国家提升能力建设，促进各国共同发展，推进构建人类命运共同体。

与会各方表示，中国减贫成就令全世界瞩目，为全球落实2030年可持续发展议程作出重大贡献，为各国实现减贫可持续发展目标提供了重要范例，值得国际社会学习借鉴。

各方认为，减贫是可持续发展领域首要目标。受新冠疫情影响，全球贫困现象加剧，公共机构应在减贫领域发挥更大作用。国际社会应向发展中国家提供更有针对性援助，重点是帮助其加强数据收集和统计能力建设、提高政府治理水平，推动各国公共机构形成减贫合力，加速实现消除不平等和减贫等可持续发展目标。

此次研讨会由中国—联合国和平与发展基金发展子基金支持举办。近年来，该发展子基金在全球支持落实了80多个合作项目，惠及亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲数十个发展中国家，为促进落实2030年可持续发展议程、实现各国共同发展发挥了重要作用。

(责编：于洋、杨牧)
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