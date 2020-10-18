新朋友 新伙伴 新征程（大使随笔）

2020年9月21日，中国驻所罗门群岛大使馆举行开馆仪式。

所罗门群岛是太平洋岛国地区面积第二大、人口第三多的国家，矿产、林业、渔业、旅游资源丰富，素有“幸福之岛”的美誉，是一片充满希望的热土。早在100多年前，就有华侨华人漂洋过海来到这里投身当地开发建设，为两国人民友好交往谱写动人佳话。2019年9月21日，中所基于一个中国原则建立大使级外交关系，开启了两国关系新篇章。

中所建交后仅18天，索加瓦雷总理首次率团访华。习近平主席会见索加瓦雷总理时指出，所罗门群岛虽然刚同中国建交，但友好不分先后，只要开展起来，就会有光明的前景。访问期间，双方就中所关系发展达成重要共识，签署了“一带一路”谅解备忘录及外交、经济技术、教育等多项双边合作协议，所罗门群岛成为中国公民出境旅游目的地国。一年多来，中所关系发展顺利，双方凝聚共识，拓展合作，各领域交流合作结出累累硕果。

两国互信不断加深。中方坚持大小国家一律平等，中所双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互尊重、相互支持，两国务实合作深入推进。中方欢迎所罗门群岛金枪鱼、紫檀木、诺丽果等优质特色产品输华，期待在共建“一带一路”框架下同所方加强优势产业对接，做大互利共赢的蛋糕。两国民心相通深入发展，2019年中国录取91名所罗门群岛留学生赴华学习，今年继续向该国青年学子提供政府奖学金名额。广东省、福建省同所罗门群岛瓜达尔卡纳尔省、西部省建立合作渠道，正加紧共商地方友好大计。中方秉持真实亲诚理念和正确义利观，在南南合作框架下和力所能及范围内积极支持所罗门群岛经济社会发展和基础设施建设，帮助当地改善民生、促进就业。

面对新冠肺炎疫情，中所两国人民守望相助、共克时艰，书写了两国友好关系史上浓墨重彩的一笔。在中国抗疫形势最严峻的时刻，索加瓦雷总理致信习近平主席表达支持和慰问。中国是最早向所方伸出援手的国家之一，向所方捐赠医疗物资，帮助其建立首个核酸检测实验室，同所罗门群岛等太平洋岛国举办副外长级别特别会议、卫生专家视频会议，有效提升了所罗门群岛疫情防控能力。在所罗门群岛，不论政府高官，还是普通民众，只要提及中国抗疫援助，无不充满感激之情。

瓜达尔卡纳尔岛是二战太平洋战争的重要战场，时至今日，战争遗迹在当地仍随处可见。“铁底湾”海滩的战舰残骸经历着潮起潮落，无声倾诉着那段动荡岁月，让人们更加深刻地认识到和平之宝贵。今天，和平与发展仍是时代的主题，各国对和平发展、合作共赢的期待更加强烈。中国和所罗门群岛作为新朋友、新伙伴，正大踏步迈向共同发展的新征程，奏响构建人类命运共同体的新乐章。作为首任中国驻所罗门群岛大使，我将和使馆同事们一道开拓进取，不辱使命，积极推动新时代中所关系行稳致远。

（作者为中国驻所罗门群岛大使）

《 人民日报 》（ 2020年10月18日 03 版）

(责编：于洋、杨牧)