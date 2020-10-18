第十六次中韩经济部长会议召开

本报北京10月17日电 （记者赵展慧）10月16日，由中国国家发展和改革委员会、韩国企划财政部共同举办的第十六次中韩经济部长会议以视频方式召开。中国国家发展改革委主任何立峰和韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基共同主持会议并作主旨发言。本次会议是在两国元首引领下，双方积极交流经济形势和产业政策、对接发展战略、深化务实合作的一次重要活动。会上，双方充分交换意见，达成了一系列共识。

中方表示，在习近平主席和文在寅总统引领下，中韩抗疫合作富有成效，也为全球携手共同抗疫树立了合作典范。中方相关部门迅速建立重大外资项目外方人员来华包机机制，已有近万名韩方人员通过这个机制出境入境，有力支持了在华投资项目顺利实施。今年第二季度以来，中国经济运行逐月好转，生产需求持续回暖，就业民生较好保障，市场预期不断改善。中国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有改变，经济长期向好的基本面没有改变。

韩方表示，新冠肺炎疫情暴发以来，韩国有效控制了疫情蔓延，同时加快经济恢复。三季度经济出现增长势头，韩国同步促进抗疫和经济发展的双轨战略取得成功。中韩两国防疫工作卓有成效，两国相互援助医疗物资，建立人员往来快捷通道，为两国开展贸易往来、复工复产和各领域合作提供了安全保障。

双方一致同意，积极推进共建“一带一路”倡议与“新北方新南方”政策对接，深化第三方市场、服务业、新兴产业领域合作，加快建设中韩（长春）国际合作示范区，着力培育双方合作新增长点，使中韩合作成为地区和世界经济发展的推动力量。

中韩经济部长会议是中国国家发展改革委与韩国企划财政部之间的定期对话机制，也是两国政府在经济领域最高级别的对话交流机制。

《 人民日报 》（ 2020年10月18日 03 版）

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