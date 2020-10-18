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改革不停顿 开放不止步（和音）

2020年10月18日08:18  来源：人民网－人民日报
 

　　中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界，以实际行动诠释“一花独放不是春，百花齐放春满园”的大国胸怀

　　

　　“当前，世界经济面临诸多复杂挑战，我们决不能被逆风和回头浪所阻，要站在历史正确的一边，坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。”10月14日，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表重要讲话，对新时代经济特区在更高起点上推进改革开放作出重大战略部署，向世界宣示了中国深化改革开放、与世界分享更多发展红利的坚定决心和信心。

　　深圳用40年时间走过了国外一些国际化大都市上百年走完的历程，这是中国人民创造的世界发展史上的一个奇迹。深圳取得的成就也是改革开放以来中国实现历史性变革、取得历史性成就的一个生动展现。改革开放以来，中国打开国门搞建设，实现了从封闭半封闭到全方位开放的历史转变，积极参与经济全球化进程，为推动人类共同发展作出了应有贡献。

　　深刻洞察和准确把握时代潮流，是中国能够不断从成功走向成功的一个关键原因。新时代，中国继续顺应历史潮流，积极应变，主动求变，与时代同行。当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演进，中国始终把稳推动经济高质量发展、实现中华民族伟大复兴的大方向，信心坚定不移，行动坚实有力。

　　世界赞叹，中国从容应对经济全球化遭遇的逆流、世界经济低迷的严峻形势，正以更坚定的信心、更有力的措施把改革开放不断推向深入。今年以来，从构建更加完善的要素市场化配置体制机制，到出台《海南自由贸易港建设总体方案》；从下调部分商品进口关税、积极扩大进口到进一步缩减外商投资准入负面清单；从进一步扩容自贸试验区再到对外发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》，明确在中央改革顶层设计和战略部署下，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权……中国全面深化改革、扩大开放的步伐坚定有力，向世界清晰表明，无论国际风云如何变幻，中国将始终牢牢把握自身发展的主动权，不断创造共同发展的新天地。

　　开放带来进步，合作缔造共赢。中国经济长期向好，市场空间大，发展韧性强，正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不仅为中国经济发展开辟空间，也为世界经济复苏和增长增添动力。中国海关总署最新发布的数据显示，前三季度中国货物贸易进出口总值同比增长0.7%，首次实现年内累计增速由负转正。国际货币基金组织发布最新《世界经济展望报告》，预计今年全球经济将萎缩4.4%，中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。新冠肺炎疫情防控常态化下中国国庆中秋长假，超过6亿人次出游、实现旅游收入4600多亿元人民币、铁路单日发送旅客超1500万人次。中国经济的韧性与活力，给世界经济发展注入信心。法国媒体报道指出，“经济复苏牢固的中国一枝独秀”。美国彭博社评论认为，中国国内旅游的活跃度凸显了中国经济复苏的实力。

　　改革开放已走过千山万水，但仍需跋山涉水。在深化改革、扩大开放的道路上，中国一往无前、风雨无阻。中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界，以实际行动诠释“一花独放不是春，百花齐放春满园”的大国胸怀。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月18日 03 版）

(责编：于洋、杨牧)
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