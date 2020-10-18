亚美尼亚和阿塞拜疆达成在纳卡地区人道主义停火协议

新华社第比利斯10月17日电 埃里温消息：亚美尼亚和阿塞拜疆外交部17日说，两国已达成在纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区实施人道主义停火协议。

亚美尼亚外交部17日晚发表声明说，亚阿两国已同意从当地时间18日零时起实施人道主义停火。阿塞拜疆外交部同日发表声明，确认这一停火协议。

17日早些时候，俄罗斯外长拉夫罗夫同阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫、亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬通电话。三国外长表示，必须严格遵守10月10日在俄首都莫斯科达成的停火协议，在欧洲安全与合作组织明斯克小组共同主席国的协调下就纳卡问题开启实质性谈判，以尽快达成和平协议。

亚阿两国9月27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反此前的停火协议，率先发动军事进攻。连日来，冲突造成包括平民在内的人员伤亡。

俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚三国外长10月10日在莫斯科发表声明说，亚阿两国达成在纳卡地区停火的协议，各方同意自当地时间10月10日12时起在纳卡地区停火。但停火协议生效后，双方仍不断指责对方破坏停火、发动攻击。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

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