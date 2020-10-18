德国确诊连创新高 总统进入隔离状态

中新社柏林10月17日电 (记者 彭大伟)17日，德国新增确诊数连续第三天创下新冠疫情暴发以来新高，达7830例。累计确诊人数已达35.9万。由于一名保镖确诊感染，德国总统施泰因迈尔当天进入隔离状态。德国总理默克尔当天发表视频讲话，呼吁民众尽量待在自己家中。

本月15-17日，德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所公布的单日确诊感染新冠病毒人数分别达到6638、7334、7830，接连刷新德国1月底确诊首例病例以来单日新增数最高值。据德国“时代在线”报道，截至当地时间17日16时许，德国累计确诊359465人、治愈289994人、死亡9876人。

德国电视一台当天援引德国联邦总统府发言人的话表示，施泰因迈尔的一名保镖已被确诊感染新冠病毒。施泰因迈尔本人随后接受了新冠检测，结果为阴性。目前，施泰因迈尔已取消原定于18日在法兰克福出席活动的日程，并进入隔离状态。

德国总统是德国的国家元首，但并无行政职权。此前，默克尔曾于3月下旬因接触了一名确诊感染新冠病毒的医生而自行隔离两周。

“我们现在处在新冠大流行一个十分严峻的阶段。”默克尔当天在视频讲话中表示，疫情扩散的速度已经超过了上半年，接下来数日至数周的时间将决定今年的冬季和圣诞节会是何种面貌，“这都取决于我们所有人的行动”。

为此，她敦促国民：尽量减少与其他人的会面，无论是在外还是在家中；在没有十分紧急的理由时，取消出行和聚会的计划。“请您尽可能地待在家里，待在自己的居住地。”

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